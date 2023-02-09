Show da Beyoncé em Barcelona, ES? Sim, mas um pouquinho longe...

Meme do show de Beyoncé em Barcelona Crédito: Redes sociais

Em grupos de WhatsApp e nas redes sociais uma “notícia”, bem-humorada, tem arrancado risos e feito a festa dos orgulhosos moradores da Serra . É que no site oficial da Beyoncé , como é sugerido nos memes, está sendo vendido, para o dia 6 de agosto, ingressos para o show da turnê internacional da cantora norte-americana em “Barcelona, ES”.

ES NÃO É ES

A cantora norte-americana Beyoncé Crédito: Reuters/Folhapress

Sim, é verdade: a pop star vai se apresentar em Barcelona, mas uma Barcelona um “pouquinho” longe do famoso bairro da Serra e do Espírito Santo (ES). O megashow será realizado precisamente na capital da Catalunha, na Espanha, daí o ES mencionado no site (España).

OLHA O CORONEL RAMALHO AÍ, GENTE!

Secretário Alexande Ramalho no Sambão Crédito: Instagram

Nesta semana, o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, foi pessoalmente ver os ensaios técnicos no Sambão do Povo. De colete da Sesp, o suplente de deputado federal pelo Podemos foi muito cumprimentado, retribuiu a gentileza e só faltou cair na folia.

CARNAVAL É ALEGRIA!

Violência e samba não combinam. Não existe harmonia possível aí.

GOL CONTRA NO GINÁSIO DE ESPORTES

Situação do Ginásio Jones dos Santos Neves Crédito: Divulgação

O Ginásio Jones dos Santos, em Vitória, palco de uma recente briga entre a Prefeitura da Capital e o governo do Estado. No banheiro masculino, por exemplo, a pia está escorada por cabos de vassouras e uma plaquinha impressa adverte os usuários para que não apoiem na bancada, porque a área está em manutenção. Para completar, também há um grande buraco no teto do local. Vale lembrar que o ginásio tem sediado eventos esportivos recentes.

TURISTAS, BEM-VINDOS!

A velha fama de que o capixaba não gosta de turista pode não corresponder à realidade. Pesquisa de Verão 2023 realizada pela Setur com 3.490 pessoas, na primeira quinzena de janeiro, constatou que 83% dos entrevistados afirmaram que a hospitalidade do capixaba é boa ou ótima.

DECADÊNCIA CIVILIZATÓRIA

Moradores de Jardim da Penha têm reclamado de adolescentes pilotando motos elétricas, em alta velocidade, inclusive passando direto pelas faixas de pedestres. Um leitor da coluna contou que uma senhora quase foi atropelada, ainda que estivesse corretamente na faixa.

A PRAÇA DO PAPA É POP

Grandes shows de rock estão retornando à Praça do Papa, em Vitória. A confirmação da apresentação da turnê de 40 anos do Titãs rememora que a área já foi palco de concertos dos dinossauros do Scorpions e do Deep Purple, e até do pop mexicano do RBD, que volta com turnê ao Brasil. Mas não em Vitória.

BEM-VINDO, FRANCISCO!

Nésio Fernandes, o ex-secretário estadual da Saúde, é só corujice. Agora morando em Brasília, onde exerce um alto cargo no Ministério da Saúde, o médico sanitarista acaba de se tornar pai pela quinta vez. O menino é xará do papa Francisco.

FILHARADA GLOBALIZADA

Um dos filhos de Nésio foi feito em Cuba, nascido na Colômbia e registrado em Santa Catarina, duas nascidas em Goiânia (GO), uma em Palmas (TO) e agora Francisco, potencialmente feito no Espírito Santo, mas nascido em Brasília (DF).

PASSANDO O CHAPÉU

Deputado Pablo Muribeca presta juramento em sua posse na Assembleia Crédito: Fernando Madeira

O deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota) tem feito sucesso com seu chapéu nas sessões da Assembleia Legislativa. Já conseguiu colocar o adereço em João Coser (PT) e até no presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos).

TEMPORADA DO PIRIRI

Remédios, especialmente em cápsulas, que combatem diarreias e gastroenterites estão em falta nas farmácias. Farmacêuticos comentam que o calor dos últimos dias tem contribuído para esse tipo de mal-estar que nocauteia muita gente.

GILVAN DA FEDERAL NOMEIA FILHA DE MAGNO MALTA

Nomeação da filha de Magno Malta no gabinete de Gilvan da Federal Crédito: Reprodução do site da Câmara dos Deputados

Magda Santos Malta, filha do senador Magno Malta (PL), foi nomeada secretária parlamentar no gabinete do deputado federal Gilvan da Federal (PL). Salário de R$ 8.320, conforme consta da tabela salarial da Transparência do Legislativo federal.

RECORDAR É SOFRER

Em 2017, a coluna publicou uma polêmica envolvendo a filha do senador . Na ocasião, ele acusou o prefeito Max Filho (PSDB) de “cooptação” por ter nomeado a filha do senador, Magda Santos Malta, para o cargo de assessora especial da Secretaria de Governo. “Eu adverti o prefeito que não fizesse isso. Ele tratou com minha filha sem que tivesse tratado comigo. Ele cooptou a minha filha nas minhas costas”, reclamou o senador, em áudio enviado à coluna.

RELEMBRAR É VIVER

E Magno continuou: “O que ele [Max] conseguiu com o gesto dele foi criar um problema entre mim e minha filha”, afirmou o parlamentar, embora considere que Magda Malta tenha qualificação profissional para exercer cargos em qualquer lugar. “Max fez um desserviço para um pai e para uma filha”, esbravejou

100% FELIZ

A Ópera Multimídia, do diretor capixaba Ramon Rodrigues e da produtora carioca Flávia Rodrigues, acaba de alcançar a marca de 100 “cases de sucesso” confirmados e documentados.

CONTRAMÃO, CONTRA A LEI

Moradora do Parque das Castanheiras reclama que alguns motoristas irresponsáveis estão trafegando pela contramão nas ruas de acesso à Praia da Costa. Já aconteceu, por exemplo, na Rua Diógenes Malacarne e na Rua Anésio Alvarenga. Só falta a Guarda Municipal aparecer lá para acabar com a farra.

CONSTATAÇÃO

O Flamengo evitou passar um vexame contra o Real Madrid passando um vexame antes com o Al-Hilal.

ALÔ, SUPLENTE DE MARCOS DO VAL!