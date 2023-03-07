Roberto Carlos programa vinda a Cachoeiro para seu aniversário em abril

O rei Roberto Carlos já está com data marcada para retornar ao Espírito Santo. Para a comemorar os seus 82 anos, no dia 19 de abril, o cantor pretende fazer um show em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A informação foi divulgada pelo próprio artista durante a coletiva do cruzeiro Emoções em Alto Mar, na última sexta (3).
No vídeo, o cantor responde uma jornalista que questiona se há algum show previsto para Minas Gerais. No meio da resposta, outra pessoa interrompe perguntando se haverá algum show em Cachoeiro.
"Show previsto para Minas? Não sei ainda não. Cachoeiro eu devo ir no meu aniversário, é o que estou programando", diz em meio a aplausos.
Em abril de 2021, para os seus 80 anos, o artista planejava se apresentar na cidade, mas a apresentação acabou sendo cancelada por conta da pandemia. A agenda planejada para ano seguinte, em 2022, era a mesma mas também foi cancelada devido às restrições sanitárias.