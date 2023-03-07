Roberto Carlos programa vinda a Cachoeiro para seu aniversário em abril

Em coletiva, Roberto Carlos diz já ter data marcada para retornar ao ES Crédito: Nestor Muller/Arquivo AG

O rei Roberto Carlos já está com data marcada para retornar ao Espírito Santo. Para a comemorar os seus 82 anos, no dia 19 de abril, o cantor pretende fazer um show em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A informação foi divulgada pelo próprio artista durante a coletiva do cruzeiro Emoções em Alto Mar, na última sexta (3).

No vídeo, o cantor responde uma jornalista que questiona se há algum show previsto para Minas Gerais. No meio da resposta, outra pessoa interrompe perguntando se haverá algum show em Cachoeiro.

"Show previsto para Minas? Não sei ainda não. Cachoeiro eu devo ir no meu aniversário, é o que estou programando", diz em meio a aplausos.

#Música #Repórter #Navio #EmoçõesEmAltoMar ♬ som original - Itatiaia @radioitatiaia ?QUANDO EU ESTOU, EU VIVO ESTE MOMENTO LINDO | Durante coletiva de imprensa realizada nessa sexta-feira (3) no tradicional cruzeiro Emoções em Alto Mar, Roberto Carlos brincou com a repórter da Itatiaia, Diana Rogers. “Fiz uma música para você”, brincou o artista. Quando questionado sobre o que o inspira nos dias atuais, o cantor respondeu sem hesitar: “o amor”. Confira! ? Leia mais em: itatiaia.com.br ? Itatiaia #RobertoCarlos