Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meu Pequeno Cachoeiro

Roberto Carlos programa vinda a Cachoeiro para seu aniversário em abril

Durante uma coletiva de imprensa, cantor arrancou aplausos ao dizer que já tem data marcada para visitar sua cidade natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:25

Série de TV vai mostrar vida e obra de Roberto Carlos
Em coletiva, Roberto Carlos diz já ter data marcada para retornar ao ES Crédito: Nestor Muller/Arquivo AG
O rei Roberto Carlos já está com data marcada para retornar ao Espírito Santo. Para a comemorar os seus 82 anos, no dia 19 de abril, o cantor pretende fazer um show em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A informação foi divulgada pelo próprio artista durante a coletiva do cruzeiro Emoções em Alto Mar, na última sexta (3).
No vídeo, o cantor responde uma jornalista que questiona se há algum show previsto para Minas Gerais. No meio da resposta, outra pessoa interrompe perguntando se haverá algum show em Cachoeiro.
"Show previsto para Minas? Não sei ainda não. Cachoeiro eu devo ir no meu aniversário, é o que estou programando",  diz em meio a aplausos. 
@radioitatiaia ?QUANDO EU ESTOU, EU VIVO ESTE MOMENTO LINDO | Durante coletiva de imprensa realizada nessa sexta-feira (3) no tradicional cruzeiro Emoções em Alto Mar, Roberto Carlos brincou com a repórter da Itatiaia, Diana Rogers. “Fiz uma música para você”, brincou o artista. Quando questionado sobre o que o inspira nos dias atuais, o cantor respondeu sem hesitar: “o amor”. Confira! ? Leia mais em: itatiaia.com.br ? Itatiaia #RobertoCarlos #Música #Repórter #Navio #EmoçõesEmAltoMar ♬ som original - Itatiaia
Em abril de 2021, para os seus 80 anos, o artista planejava se apresentar na cidade, mas a apresentação acabou sendo cancelada por conta da pandemia. A agenda planejada para ano seguinte, em 2022, era a mesma mas também foi cancelada devido às restrições sanitárias.

Veja Também

Rita Lee anuncia pré-venda de nova autobiografia, agora abordando sua doença

Preta Gil posta vídeo falando do tratamento contra o câncer

Marcus Buaiz e Isis Valverde assumem namoro para familiares mas não para os filhos, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados