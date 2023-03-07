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Metade do caminho

Preta Gil posta vídeo falando do tratamento contra o câncer

Já na metade das sessões de quimioterapia, cantora diz estar firme no processo de cura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:07

Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer
Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer Crédito: Instagram/@pretagil
Através de suas redes sociais, Preta Gil atualizou seus seguidores, neste domingo (5), sobre como tem sido o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro deste ano. Agora na metade das sessões de quimioterapia, a cantora já tinha dito aos internautas que o tratamento é seu maior aliado, mesmo com os efeitos colaterais.
No Instagram, ela escreveu: "Amores, vim dividir minhas vivências com vocês respondendo algumas perguntas que mais estou recebendo durante esse período. Se cuidem e um bom domingo a todos!!! ❤️". 
Preta resolveu reunir as respostas de uma "caixinha" de perguntas sobre o tratamento e a doença que disponibilizou nos stories, no final de semana. No começo do vídeo, ela diz que está bem e firme no seu processo de cura e que seu objetivo é levar informação aos seguidores.
"Eu vim para dizer que estou bem. Completei o meu quarto ciclo de quimioterapia, ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimioterapias, ainda tem mais quatro 'quimios'. Depois, eu faço mais cinco semanas de radioterapia e depois uma cirurgia. Mas eu estou bem, estou no meu processo de cura", disse.
Confira o vídeo:

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