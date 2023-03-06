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Rihanna subirá ao palco da cerimônia do Oscar

A artista concorre na categoria Melhor Canção Original e fará seu segundo show grávida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2023 às 14:28

A barriga ficou destacada no look escolhido por Rihanna para apresentação no intervalo do Super Bowl
Rihanna em sua apresentação no intervalo do Super Bowl Crédito: Reuters/Folhapress
Após ter a apresentação de retorno classificada como o terceiro melhor show feminino da história do Super Bowl, Rihanna está pronta para mais uma. Conforme anunciado pela Academia, a artista subirá ao palco da cerimônia do Oscar, que ocorre no próximo domingo, dia 12.
No Instagram, Rihanna comentou a notícia com uma publicação divertida. Em uma sequência de imagens do primogênito, a artista usou as imagens para indicar que ele estaria com ciúmes do caçula, que ainda está na barriga. "Meu filho quando descobriu que seu irmão iria ao Oscar e não ele", escreveu.
Vale relembrar que o anúncio da segunda gravidez da cantora foi feito ao vivo durante a apresentação da estrela no Super Bowl, em fevereiro. Contudo, o público não foi o único impactado pela notícia, pois parte da equipe de Rihanna também não sabia da novidade.
No Oscar 2023, a artista concorre na categoria Melhor Canção Original, com Lift Me Up, da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Forever.

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