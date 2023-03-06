Toguro publica nota nas redes sociais após acidente: "Não estou bem"

Toguro Crédito: Reprodução @toguro

As primeiras informações divulgadas pelo portal G1 foram que Toguro perdeu o acesso para a Avenida Brasil e começou a dar ré para retornar, quando colidiu com a moto. Com o acidente, ele atropelou uma moto e seu condutor, identificado como Jhonny, que veio a óbito.

Segundo o influenciador, o acidente não teria ocorrido desta maneira. Na postagem, Toguro escreveu: "uma fatalidade, onde infelizmente ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré".

Diante do ocorrido, Toguro escreveu que permaneceu no local e aguardou o atendimento médico à vítima, seguindo os procedimentos necessários até ser liberado pela Polícia Civil.

Toguro ainda escreveu na publicação que não se pronunciou antes em respeito ao luto da família e amigos da vítima. "Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio. E por este motivo, preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos", disse.

Confira a nota na íntegra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO E PESAR

Venho a público em respeito aos familiares e amigos com pesar esclarecer as notícias sobre o acidente ocorrido na madrugada de 03/03/23, envolvendo o meu veículo e a motocicleta da vítima, senhor Johny Vieira Da Silva, uma fatalidade, onde infelizmente ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo.

Mesmo assim, preocupado com a situação e sem os dados da vítima e familiares, fui até o 21 Distrito Policial, responsável pela ocorrência, me apresentei espontaneamente e fiz um termo de declaração, documento este público, que consta que estou à disposição da família neste momento de luto, para auxiliar no que for possível. Informando também que só ontem no final da noite que eu recebi o contato dos familiares e minha assessoria conversou com a irmã da vítima, senhora Tayna, que ficou de se reunir com sua família e nos retornar para podermos prosseguir com o auxílio e assistência devida.

Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta a vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam.

Peço à todos aqueles que realmente gostam de mim, que entendam o meu silêncio e sentimento, mas principalmente respeitem o sofrimento da família e amigos da vitima e que sejam acolhidos neste momento de dor.