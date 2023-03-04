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Na Avenida Brasil

Influencer Toguro se envolve em acidente de carro com morte no Rio

Toguro perdeu o acesso para a Avenida Brasil e começou a dar ré para retornar, quando atropelou a moto e seu condutor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2023 às 14:18

Toguro
Influencer Toguro se envolve em acidente de carro Crédito: Reprodução @toguro
O influenciador Tiago Toguro se envolveu em um acidente no início da madrugada deste sábado (4/3), no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de um homem. O motorista do Range Rover era o influencer Tiago Toguro, que conta com milhões de seguidores em suas redes sociais.
Segundo o G1, Toguro perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Ele começou a dar ré para retornar, quando colidiu com a moto. Com o acidente ele atropelou a moto e seu condutor. De acordo com publicações no Twitter, o condutor da moto se chamaria Jhonny e seria morador da Maré. 
Toguro viralizou nas redes sociais no ano passado com mensagens motivacionais e reflexões, como o meme "em pleno ano da tecnologia".
Ele também compartilha conteúdos sobre musculação nos canais de YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”. A sua conta do Tiktok bateu 4,3 milhões. No Instagram, Toguro conta com 6,2 milhões de fãs.

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