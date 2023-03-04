Influencer Toguro se envolve em acidente de carro com morte no Rio

Influencer Toguro se envolve em acidente de carro Crédito: Reprodução @toguro

O influenciador Tiago Toguro se envolveu em um acidente no início da madrugada deste sábado (4/3), no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de um homem. O motorista do Range Rover era o influencer Tiago Toguro, que conta com milhões de seguidores em suas redes sociais.

Segundo o G1, Toguro perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Ele começou a dar ré para retornar, quando colidiu com a moto. Com o acidente ele atropelou a moto e seu condutor. De acordo com publicações no Twitter, o condutor da moto se chamaria Jhonny e seria morador da Maré.

JHONNY MORADOR DA #MARÉ MORRE APÓS A MOTO EM QUE ESTAVA SE COLIDIR CONTRA O CARRO DO INFLUENCER TOGURO DA MANSÃO MAROMBA



As primeiras informações enviadas à página #MaréNaoVive, dão conta de que TOGURO estava dando ré com seu veículo na Linha amarela para acessar a Av Brasil>>> pic.twitter.com/kw5NImrWDj — Maré "Não Vive" (@MareNaoVive) March 4, 2023

Toguro viralizou nas redes sociais no ano passado com mensagens motivacionais e reflexões, como o meme "em pleno ano da tecnologia".