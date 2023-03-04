Rodrigo Simas se assume bissexual: 'Eu sou um cara livre'

O ator Rodrigo Simas, de 31 anos, assumiu que é bissexual. Ele aproveitou o mais recente trabalho no teatro, o monólogo “Prazer, Hamlet”, em cartaz no Rio de Janeiro, para falar sobre o tema em entrevista ao jornal 'Extra'. "Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora".
Ele também disse que já foi alvo de boatos a respeito de sua orientação sexual. "Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser".
Namorando Agatha Moreira há quatro anos e meio, Rodrigo disse que a atriz é o amor de sua vida. “Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente, algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro”.