Roberto Carlos revela que está namorando: 'Não vou dizer quem é'

O cantor Roberto Carlos revela que está namorando Crédito: Nestor Muller

O cantor Roberto Carlos, de 81 anos, assumiu que está vivendo um novo amor. A revelação foi feita durante o cruzeiro Emoções em Alto Mar, que ancorou em Búzios, no Rio de Janeiro. "Estou namorando, mas não vou dizer quem é. Tudo tem seu tempo", declarou o Rei, sem revelar a identidade da nova paixão. As informações são do jornal Extra.

O músico não hesitou em responder a pergunta de jornalistas sobre a vida amorosa. Ele falou ainda que não é contra casar de novo. O último casamento oficial que Roberto teve foi com Maria Rita, que morreu em dezembro de 1999. "Isso depende da pessoa que eu encontre, decidir se vou ou não casar de novo. Não tenho nada contra. Casamento é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal".