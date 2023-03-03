Madrugada do 'BBB 23' é marcada por desentendimento e estratégias para o Paredão

Fred conversa com Bruna Griphao, Aline e Larissa sobre votos no BBB 23 Crédito: Globo

Com o novo Líder consagrado, o assunto da madrugada entre os brothers no BBB 23 foi a formação do Paredão, no próximo domingo, 5. O clima de tensão, inclusive, fez Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila ficarem "acampados" durante a madrugada na expectativa de atender ao Big Fone. No entanto, o que eles não sabem é que a dinâmica ocorrerá apenas no sábado, 4, e dará direito a salvar um dos indicados por MC Guimê à berlinda. A campana, entretanto, acabou em desentendimento entre o trio

Confira a seguir as estratégias de jogo traçadas pelos participantes do reality na madrugada desta sexta-feira, 3:

Junto aos aliados, Fred avaliou seus planos nesta liderança. Como já havia comentando antes, ele reiterou o desejo de que Key Alves escape da berlinda em alguma possível dinâmica antes da formação do Paredão, para que ele possa colocá-la direto, sem direito a disputar a Prova Bate-Volta.

Caso o plano inicial não seja possível, o influenciador digital tem outra alternativa: indicar Sarah Aline. "É também um jeito de proteger a Marvvila, porque acho um Paredão perigoso pra ela, mas não acho perigoso pra Sarah. [...] Óbvio que não gostaria de colocar a Sarinha, mas, nesse cenário, tenho um argumento que é muito seguro. Também puxaria torcida pra ela tranquilamente", comentou o Líder.

INTEGRANTES DA XEPA PLANEJAM VOTOS

Em contrapartida, os integrantes do Quarto Deserto que ficaram fora do VIP planejaram voto em Marvvila. Segundo eles, a cantora pode ser vista como "planta" pelo público e está "confortável" no reality show. "Ela soma voto quando precisa juntar a galera, mas não foi nenhuma vez pro Paredão. E aí, nisso, ela vai avançando no jogo", avaliou Amanda.

QUARTO FUNDO DO MAR SE PREPARA PARA O PAREDÃO

Com um Líder do grupo adversário, os membros do Quarto Fundo Mar já se preparam para o Paredão. "A gente vai para o Paredão, né? Um da gente vai. Eu acho que tem possibilidade para todo mundo, a menor possibilidade é da Marvvila de ir pelo Líder. A gente está lascado", refletiu Sarah Aline. Para tentar se ajudar e ajudar seus aliados, a psicóloga está disposta a conquistar o Poder Curinga, na esperança de ter uma boa "carta na manga".

SARAH ALINE SE IRRITA COM ALIADOS

Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila estavam esperançosos pelo toque do Big Fone. No entanto, apesar da intenção comum de se livrar do Paredão, o trio de aliados protagonizou um desentendimento. Tudo começou quando o ator a pediu para ficar brava. "Você está me mandando ficar brava? Agora você quer mandar em mulher", respondeu Sarah. Na ocasião, então, Gabriel rebateu que ela "militou erradíssimo", e Marvvila concordou.