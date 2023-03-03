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Talento

Tiago Iorc traz turnê "Daramô" para Vitória; confira a data

Apresentação na capital capixaba ainda terá local confirmado pela organização. Cadastro para pré-venda de ingressos já está aberto
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Março de 2023 às 11:14

Tiago Iorc levará a turnê
Tiago Iorc levará a turnê "Daramô" para 22 cidades brasileiras Crédito: Instagram@tiagoiorc

Atualização

21/06/2023 - 9:02
O show de Tiago Iorc em Vitória foi adiado para uma nova data. A matéria foi atualizada.
Após passar uma temporada em Portugal, Tiago Iorc retorna ao Brasil. Para celebrar seu comeback, o autor de sucessos como "Amei te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina" programou a turnê "Daramô" para terras tupiniquins.
Com duração inicial de apenas três meses, a temporada conta com 22 shows confirmados ao redor do país. E, claro, Vitória não poderia ficar de fora da parada. 
A apresentação na capital capixaba estava marcada para o dia 23 de junho, no Espaço Patrick Ribeiro, mas foi adiada para uma nova data a ser agendada. Todas as informações sobre datas, locais, vendas e valores de ingressos estarão disponíveis na página oficial do cantor na internet em breve.
Mas, fique ligado: Iorc preparou uma pré-venda de convites com preços promocionais. Quem quiser participar, basta se inscrever na página oficial do artista. Os ingressos da pré-venda são limitados. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o início oficial da pré-venda, que começa na próxima terça (7), às 10h.
Em comunicado oficial, Tiago comemorou esse momento de rever os fãs: "A turnê celebra meu último álbum 'DARAMÔ', mas quero passear pelo repertório dos meus discos anteriores também! Quero fazer um show bonito, para todos cantarem juntos", diz.
"Estou muito animado em celebrar esse momento com o público brasileiro! Tive um gostinho dessa volta aos palcos, durante tour na Europa, mas estou com saudade de sentir o calor e o carinho do nosso povo!", comenta o cantor.
No repertório do espetáculo, o público poderá curtir os lançamentos "Saudade Boa", "Tudo o que a fé pode tocar", grande favorita dos fãs, "Daramô" (música que dá nome ao projeto), além da elogiada versão de "Ciumeira", da saudosa Marília Mendonça. E, claro, não poderiam faltar os grandes sucessos da carreira de Tiago, como "Amei te ver", "Coisa linda", "Tangerina".

CONFIRA AS DATAS DA TURNÊ "DORAMOR" NO BRASIL

  • 19 de maio - Passo Fundo (RS) 
  • 20 de maio - Porto Alegre (RS) 
  • 26 de maio - Ribeirão Preto (SP) 
  • 27 de maio - São Paulo (SP) 
  • 02 de junho - Curitiba (PR) 
  • 03 de junho - Florianópolis (SC) 
  • 10 de junho - Belém (PA) 
  • 11 de junho - Campinas (SP)
  • 16 de junho - Brasília (DF) 
  • 17 de junho - Goiânia (GO) 
  • 23 de junho - Vitória (ES)
  • 24 de junho - Rio de Janeiro (RJ) 
  • 30 de junho - São José dos Campos (SP) 
  • 01 de julho - São José do Rio Preto (SP) 
  • 07 de julho - Aracaju (SE) 
  • 08 de julho - Salvador (BA) 
  • 14 de julho - Natal (RN) 
  • 15 de julho - Fortaleza (CE)
  • 20 de julho - João Pessoa (PB)
  • 21 de julho - Recife (PE) 
  • 22 de julho - Maceió (AL) 
  • 28 de julho - Belo Horizonte (MG) 

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