Tiago Iorc: show da turnê "Daramô" em Vitória é adiado

O problema é o mesmo que as cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Belém e São José dos Campos passaram no início da turnê. Três cidades já tiveram novas datas agendadas, sendo os shows do Rio Grande Sul marcados para 29 e 30 de julho, enquanto a capital do Pará vai receber a apresentação no dia 30 deste mês. A cidade no estado de São Paulo ainda segue sem data.