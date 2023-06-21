Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Tiago Iorc: show da turnê "Daramô" em Vitória é adiado

Produtora enviou comunicado informando problemas de logística para a realização do espetáculo no Espaço Patrick Ribeiro
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 08:28

Tiago Iorc levará a turnê
Tiago Iorc levará a turnê "Daramô" para 22 cidades brasileiras Crédito: Instagram@tiagoiorc
A turnê "Daramô", de Tiago Iorc, vai demorar um pouco mais a chegar no Espírito Santo. Por meio de comunicado, a Opus Entretenimento, responsável pela vinda do cantor ao Estado, informou que o show marcado para sexta-feira (23), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, "precisou ser adiado por motivos de logística".
De acordo com a produtora, "uma nova data será anunciada em breve e os ingressos adquiridos seguirão válidos, sem a necessidade de troca. Quem adquiriu as entradas e não quer esperar outra data, deve tentar ressarcir as entradas com a equipe da Alpha Tickets pelo e-mail [email protected].
"Para dúvidas, entre em contato com a produtora pelo e-mail [email protected]", completa o texto enviado.
O problema é o mesmo que as cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Belém e São José dos Campos passaram no início da turnê. Três cidades já tiveram novas datas agendadas, sendo os shows do Rio Grande Sul marcados para 29 e 30 de julho, enquanto a capital do Pará vai receber a apresentação no dia 30 deste mês. A cidade no estado de São Paulo ainda segue sem data.

A TURNÊ

"Daramô" teve início em maio e já passou por sete cidades. A turnê é realizada após um período de três anos de afastamento de Tiago Iorc dos palcos nacionais. O repertório é formado por músicas do seu último disco, "Daramô", lançado em novembro do ano passado.
Com duração inicial de apenas três meses, a temporada conta com 22 shows confirmados ao redor do país. E, claro, Vitória não poderia ficar de fora da parada.

Veja Também

Entenda por que Tiago Iorc virou meme com música sobre masculinidade tóxica

Com show no ES, The Calling adia novamente a turnê sul-americana

Susana Vieira se recupera de cirurgia e adia espetáculo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados