Tiago Iorc: show da turnê "Daramô" em Vitória é adiado

A turnê "Daramô", de Tiago Iorc, vai demorar um pouco mais a chegar no Espírito Santo. Por meio de comunicado, a Opus Entretenimento, responsável pela vinda do cantor ao Estado, informou que o show marcado para sexta-feira (23), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, "precisou ser adiado por motivos de logística".
De acordo com a produtora, "uma nova data será anunciada em breve e os ingressos adquiridos seguirão válidos, sem a necessidade de troca. Quem adquiriu as entradas e não quer esperar outra data, deve tentar ressarcir as entradas com a equipe da Alpha Tickets pelo e-mail [email protected].
"Para dúvidas, entre em contato com a produtora pelo e-mail [email protected]", completa o texto enviado.
O problema é o mesmo que as cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Belém e São José dos Campos passaram no início da turnê. Três cidades já tiveram novas datas agendadas, sendo os shows do Rio Grande Sul marcados para 29 e 30 de julho, enquanto a capital do Pará vai receber a apresentação no dia 30 deste mês. A cidade no estado de São Paulo ainda segue sem data.
A TURNÊ
"Daramô" teve início em maio e já passou por sete cidades. A turnê é realizada após um período de três anos de afastamento de Tiago Iorc dos palcos nacionais. O repertório é formado por músicas do seu último disco, "Daramô", lançado em novembro do ano passado.
Com duração inicial de apenas três meses, a temporada conta com 22 shows confirmados ao redor do país. E, claro, Vitória não poderia ficar de fora da parada.