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Susana Vieira se recupera de cirurgia e adia espetáculo no ES

Atriz passou por novo procedimento no pé nesta quinta (2) e precisa ficar de repouso por 20 dias. Peça vai para julho
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 03 de Março de 2023 às 15:36

Susana Vieira no camarim do Teatro Vivo, em SP, durante a estreia do monólogo Shirley Valentine
Susana Vieira no camarim do Teatro Vivo, em SP, durante a estreia do monólogo Shirley Valentine Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Susana Vieira vai demorar um pouquinho mais para se encontrar com os capixabas. A atriz, que abriria o Circuito Cultural Unimed com a peça "Shirley Valentine", nos dias 18 e 19 deste mês, se recupera de uma nova cirurgia no pé e precisará ficar por 20 dias em repouso. O comunicado foi feito pela assessoria do festival de teatro, anunciando as novas datas para 8 e 9 de julho, no Sesc Glória, no Centro de Vitória.
"Para quem comprou os ingressos, eles continuam válidos para as novas datas, na forma que: quem comprou para dia 18, será válido para sábado, 8 de julho, e quem comprou para o dia 19, será válido para domingo, dia 9 de julho. Quem preferir a devolução do valor do ingresso por não poder comparecer na nova data, entrar em contato com a LeBillet que será feito o estorno", explica a organização, informando que novidades sobre a abertura do festival serão divulgadas em breve.

O ACIDENTE E RECUPERAÇÃO

Susana Vieira sofreu um acidente em janeiro deste ano, quando ia estrear a turnê do espetáculo "Shirley Valentine". A atriz caminhava pelas ruas de São Paulo quando tropeçou, caiu em um buraco e sofreu a fratura. Ela precisou usar bota ortopédica na estreia, no dia 21 de janeiro.
"Não podia deixar de honrar meu compromisso com vocês, que compraram os ingressos para me ver. Vou me apresentar sentada, mas prometo que vai ser legal", afirmou Susana, antes do início do espetáculo. Segundo a Folha, o espetáculo correu tão bem que foi como se a atriz não tivesse sofrido acidente algum.
Susana Vieira apresenta
Susana Vieira em foto de divulgação da peça "Shirley Valentine" Crédito: Daniel Chiacos
A peça seguiu em cartaz no Teatro Vivo (SP) até dia 12 de fevereiro com Susana usando o equipamento, retirado na última terça, dia 28 de fevereiro. Porém ao remover a bota ortopédica, foi visto que o osso não foi calcificado e a atriz precisou passar por uma cirurgia de emergência, nesta quinta-feira (2). Os médicos colocaram um pino no pé da atriz e pediram cuidados extremos a ponto de Susana não poder colocar o pé no chão por 20 dias.

SINOPSE

No espetáculo "Shirley Valentine", escrito pelo inglês Willy Russell em 1986 e adaptado por Miguel Falabella, Susana vive uma mulher casada, mãe de dois filhos, que em meio a uma crise conjugal decide conhecer a Grécia ao lado de sua melhor amiga, Wanda. A viagem se transforma em uma divertida jornada de Shirley em busca do seu verdadeiro eu.

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