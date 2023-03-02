Ney Matogrosso retorna a Vitória com turnê "Bloco na Rua"

Em pele dourada, que pode mudar de cor com a luz, Ney Matogrosso bota seu "Bloco na Rua" em Vitória Crédito: Marcos Hermes

Na última vez que esteve em Vitória, em março de 2022, Ney Matogrosso trouxe para os capixabas toda sua vivacidade e conhecida mise-en-scène para o show "Bloco na Rua". Neste sábado (4), retorna com mais ânimo ao Espírito Santo para uma nova apresentação da turnê, em espetáculo que acontece no Espaço Patrick Ribeiro.

Com repertório construído a partir de anotações de músicas em um caderno, Ney performará, entre outras canções, "Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua", do capixaba Sérgio Sampaio. Para o grand finale, nada melhor que o "hino" "Homem com H", que marcou toda a sua trajetória na indústria fonográfica.

"Tenho um caderno em que vou anotando coisas que tenho vontade de cantar. Decidi fazer esse show certo de que ele teria esse nome e que abriria com 'Eu quero botar meu bloco na rua'. Fui fazendo um roteiro. Esse roteiro que estou apresentando é o décimo. Tem muitas outras coisas que fui tirando e acrescentando, até chegar ao formato do show", detalhou o astro da MPB, em entrevista concedida a "HZ".

Quem estiver presente vai poder ouvir faixas consagradas, como "A Maçã", de Raul Seixas. Músicas escolhidas a dedo para o público - e o artista - cantarem com vontade. "Todas as (faixas) que apresento, boto para fora tudo, não me poupo", ressaltou

Em clima de folia, o show de Ney reúne toda euforia e calor que um bloco carnavalesco propõe, mesmo não sendo fã de carteirinha da festividade. "Adoro o Carnaval para assistir, mas não sou carnavalesco. Meu bloco na rua é esse (risos). Não sou folião. Acho que já faço meu Carnaval o ano inteiro", disse.

Aos 81 anos, a performance feita em "Bloco na Rua" traz toda a essência de quem é Ney Matogrosso: ele mesmo. No palco e na vida, o cantor defende ser apenas quem se é.

"Não faço para ser símbolo, faço como gosto de tocar, sou como gosto de ser e pronto. Acho que a gente tem que ser feliz sendo quem se é, em qualquer circunstância. Não tem que se esconder, nem fingir ser quem não é para agradar a ninguém. Todo mundo tem direito de ser quem é", finalizou.

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