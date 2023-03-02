Carnaval 2023: "Ressaca" do Bloco Amigos da Onça acontece nesta sexta (3)

Bloco Amigos da Onça faz sua "Ressaca de Carnaval" nesta sexta (3) Crédito: Andressa Freitas

Depois de arrastar milhares de foliões na última terça-feira de Carnaval, no Centro de Vitória, o Bloco Amigos da Onça vai realizar a sua "Ressaca" nesta sexta-feira (3), a partir das 19h, no espaço cultural Thelema, também no Centro da Capital.

A programação musical será comandada pelos seletores Filipe Borba, Giovanni Urso e Miguel Filho, que irão embalar a pista de dança com um set sensual e "desbundado" - um pouco daquilo que o Bloco Amigos da Onça apresentou em seu cortejo carnavalesco.

A cada Carnaval, o Bloco Amigos da Onça cria uma nova marchinha que narra, sob a forma de uma paródia carnavalesca e queer, o relato colonial sobre a perseguição de uma onça a um jesuíta e a indígenas que, tempos depois, deu o nome ao Parque da Gruta da Onça.

Este ano a agremiação lançou a composição intitulada "Tomar Leitinho e Liberar Geral", cuja produção e arranjos foram feitos por Fepaschoal, que também assina a autoria da letra juntamente com Paulo Gois, Yuri Paria, Giovanni Urso e Henrique Lachésis.

Surgido em 2016 no carnaval de rua de Vitória, o Amigos da Onça convida seus foliões a embarcarem num enredo alegre, sensual, antropofágico, decolonial, nativista e tropicalista, que celebra a diversidade sexual e de gênero.

RESSACA DO BLOCO AMIGOS DA ONÇA