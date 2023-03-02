Leonardo da Vinci ganha outra exposição no ES, mas para crianças

Exposição interativa "Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio" será aberta nesta sexta (3), na Serra Crédito: Divulgação/Shopping Mestre Álvaro

Era Renascentista, Leonardo da Vinci está em alta. "Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio", com abertura nesta sexta (3), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com entrada franca. A principal diferença entre elas é o foco: a da Serra é totalmente voltada para os pequenos. Um dos gênios daestá em alta. Além da mostra “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci”, que será aberta no dia 8 de março em Vitória , o artista terá vida e principais obras apresentadas na exposição interativa, com abertura nesta sexta (3), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com entrada franca. A principal diferença entre elas é o foco: a da Serra é totalmente voltada para os pequenos.

Além de grande pintor (alguém lembrou de Mona Lisa?), da Vinci atuou em diversas áreas, trabalhando como matemático, inventor, escultor, cientista, escritor, arquiteto e botânico, só para citar algumas.

A mostra no Shopping Mestre Álvaro será composta por três ambientes - Mona Lisa: Pintura; A Origem de um Gênio; e Estudos Sobre Voos - em que será possível experimentar técnicas da linguagem do desenho e interagir com obras do artista, participando de oficinas de escultura e de pintura.

"Traço de um Gênio" pretende oferecer aos participantes a oportunidade de conhecer de perto um pouco mais sobre a vida e as obras de Da Vinci, e também despertar, especialmente nas crianças, o interesse pelas artes, arquitetura e matemática, a partir do manuseio, por exemplo, do famoso Martelo de Came e de uma catapulta, ou ainda da experiência de montagem da miniatura da Ponte Arqueada.

A mostra sobre Leonardo Da Vinci contará com oficinas culturais Crédito: Divulgação/ Shopping Mestre Álvaro

"Você sabe quem foi Leonardo da Vinci? Quando a gente faz essa pergunta, muitos se lembram apenas de Mona Lisa, mas sua obra vai muito além. Nesses ambientes, os visitantes irão conhecer e perceber o quanto os trabalhos deste artista são fascinantes, interagindo pelas salas temáticas. Um programa para ser aproveitado por toda a família", destacou Amanda Duque, gerente de Marketing do Shopping Mestre Álvaro.

A exposição também oferece oficinas culturais, como pintura (crianças irão criar releituras criativas de Mona Lisa); escultura (com massinha de modelar); e paraquedas (ensinando a montar um pequeno paraquedas). Informações sobre como participar das ações de formação podem ser conseguidas no local do evento.

Exposição - "Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio"