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Cultura

Leonardo da Vinci ganha outra exposição no ES, mas para crianças

Mostra "Traço de um Gênio", que também conta com oficinas interativas, será aberta nesta sexta (3), no Shopping Mestre Álvaro, com entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Março de 2023 às 08:00

Exposição interativa
Exposição interativa "Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio" será aberta nesta sexta (3), na Serra Crédito: Divulgação/Shopping Mestre Álvaro
Um dos gênios da Era Renascentista, Leonardo da Vinci está em alta. Além da mostra “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci”, que será aberta no dia 8 de março em Vitória, o artista  terá vida e principais obras apresentadas na exposição interativa "Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio", com abertura nesta sexta (3), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com entrada franca. A principal diferença entre elas é o foco: a da Serra é totalmente voltada para os pequenos.
Além de grande pintor (alguém lembrou de Mona Lisa?), da Vinci atuou em diversas áreas, trabalhando como matemático, inventor, escultor, cientista, escritor, arquiteto e botânico, só para citar algumas. 
A mostra no Shopping Mestre Álvaro será composta por três ambientes - Mona Lisa: Pintura; A Origem de um Gênio; e Estudos Sobre Voos - em que será possível experimentar técnicas da linguagem do desenho e interagir com obras do artista, participando de oficinas de escultura e de pintura.
"Traço de um Gênio" pretende oferecer aos participantes a oportunidade de conhecer de perto um pouco mais sobre a vida e as obras de Da Vinci, e também despertar, especialmente nas crianças, o interesse pelas artes, arquitetura e matemática, a partir do manuseio, por exemplo, do famoso Martelo de Came e de uma catapulta, ou ainda da experiência de montagem da miniatura da Ponte Arqueada.
A mostra sobre Leonardo Da Vinci contará com oficinas culturais
A mostra sobre Leonardo Da Vinci contará com oficinas culturais Crédito: Divulgação/ Shopping Mestre Álvaro
"Você sabe quem foi Leonardo da Vinci? Quando a gente faz essa pergunta, muitos se lembram apenas de Mona Lisa, mas sua obra vai muito além. Nesses ambientes, os visitantes irão conhecer e perceber o quanto os trabalhos deste artista são fascinantes, interagindo pelas salas temáticas. Um programa para ser aproveitado por toda a família", destacou Amanda Duque, gerente de Marketing do Shopping Mestre Álvaro.
A exposição também oferece oficinas culturais, como pintura (crianças irão criar releituras criativas de Mona Lisa); escultura (com massinha de modelar); e paraquedas (ensinando a montar um pequeno paraquedas). Informações sobre como participar das ações de formação podem ser conseguidas no local do evento. 

Exposição - "Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio"

  • QUANDO: Abertura na sexta (3), com mostra seguindo até 31 de março
  • HORÁRIOS: Domingo a sexta, de 14h às 22h, e sábado, das 12h às 22h.  O horário de entrada da última oficina é às 21h
  • COMO PARTICIPAR: Entrada franca

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