Coral ArcelorMittal completa 37 anos com concerto e turnê pelo ES

O Coral ArcelorMittal faz 37 anos com concerto especial nesta sexta (2), no Palácio Sônia Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação/ Coral ArcelorMittal

Regido pelos Maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato, o Coral ArcelorMittal está completando 37 anos de atividades. Em alusão à data, o tradicional coro faz uma apresentação nesta sexta (3), a partir das 20 horas, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória, com entrada franca.

Essa será a primeira apresentação de 2023, com o concerto fazendo parte da circulação do Coral ArcelorMittal. Ainda no primeiro semestre, o grupo pretende percorrer algumas cidades do interior do Estado, em uma turnê que deve fazer parte do calendário das comemorações do aniversário.

"É uma alegria imensa celebrar esses 37 anos. Especialmente quando entendemos que não é muito comum um coral existir ininterruptamente durante tanto tempo", acredita Adolfo Alves, em bate-papo com "HZ".

"Só paramos com o isolamento social devido à pandemia da Covid-19. E o melhor: não temos planos de parar. Queremos continuar levando emoção e música a todos. É importante ter uma pessoa conduzindo tudo, alguém de liderança, para garantir essa continuidade. Para isso, conto com a confiança de todos os coralistas", defende o maestro.

Ao longo de sua trajetória, o coral ArcelorMittal se consolidou como um dos principais grupos de canto do Estado, apresentando-se em diversas ocasiões e eventos. Composto por 43 membros, o grupo dedica-se a cultivar a música em sua melhor essência.

Sobre a celebração desta sexta (3), Alves não dá muitos detalhes, até para não estragar a surpresa. "Para a comemoração de 37 anos, vamos fazer um apanhado do nosso repertório, o qual é bastante vasto. Vamos cantar desde a música erudita à popular. E, especialmente, queremos homenagear a cultura capixaba através do congo. Vai ser uma noite muito especial", complementa.

Ângela Volpato, por sua vez, dá mais detalhes do repertório a ser apresentado no Sônia Cabral. "Vamos cantar pérolas da MPB, como 'Paisagem na Janela', 'Maria Maria', 'Caçador de Mim' e também uma bela seleção de congo e folclore. Também vamos ter clássicos como 'Jesus Alegria dos Homens', de Bach", informa.

"Para mim, estar nessa celebração é um momento muito especial, porque acompanho o Coral ArcelorMittal há muitos anos. O Adolfo foi meu professor no bacharelado há 30 anos e comecei a me apresentar com o Coral no ano passado. Agora faço parte dele e é uma grande alegria", enfatiza Volpato.

CONCERTO ESPECIAL DOS 37 ANOS DO CORAL ARCELOR MITTAL