VK Mac assina contrato com a Universal Music: "Sensação de sonho realizado"

Sim, com certeza, e foi onde eu pude me encontrar. Eu comecei a compor no reggae e o meu reggae já tinha um pouco disso só que o rap tinha um pouco mais de atitude no sentido de agressividade, de, às vezes, querer incomodar, querer surtir um efeito, gerar um incômodo que pode trazer uma mudança. Quando a gente vem de periferia, a gente cresce num contexto absurdamente complicado, estressante, desde quando se é criança. Às vezes, nós queremos pôr isso para fora. E foi através do rap que eu consegui fazer isso. Meu público fala muito que as letras da minhas músicas conversam muito com eles, que eles se identificam muito, o que é essencial para mim. O que eu sempre falo pra eles é: quando eu canto uma coisa que eles se identificam, eu já cantei isso pra mim mesmo. Eu acho que o rap tem um pouco disso, de poder entrar um pouco mais na mente das pessoas pela origem que ele tem e pela forma que ele é passado. Mesmo que hoje tenha o trap, nós temos diversas formas de fazer rap, mas a origem, para mim, sempre permanece a mesma porque a essência não pode se perder.