Festival do Vinho de Domingos Martins será em junho com mais de 20 atrações

Glauco, Flávia Mendonça e Dona Fran estão entre as atrações confirmadas do Festival do Vinho de Domingos Martins Crédito: Divulgação

E o esperado friozinho do inverno nas montanhas capixabas está quase chegando! Para "esquentar" a estação, o tradicional Festival do Vinho de Domingos Martins - que chega a sua 28ª edição - acontece nos dias 16, 17, 23 e 24 de junho, no Rancho Lua Grande.

Entre uma taça e outra da bebida, o público poderá conferir um cardápio de atrações musicais para lá de diversificada. No line-up, já estão garantidos Léo Lima, Cadu Caruso, Amaro Lima, Rômulo Arantes, Jackson Lima, Rickson Maioli, Flávia Mendonça, Glauco e Dona Fran, além da dupla Breno e Bernardo e dos grupos SambAdm, Blacksete, Casaca, Club Big Beatles, Pele Morena, Comichão, Macucos, Samba Soul, Os Gargantas de Ouro e Rastaclone. E, claro, a organização promete divulgar novas atrações, e a programação completa, em breve.

Ah, sim: os valores dos ingressos e os pontos de vendas serão divulgados pela organização nos próximos dias. Fique ligado que, em breve, "HZ" te conta todas as novidades.

DIVERSIDADE

Pelo line-up divulgado, dá para perceber que a organização selecionou atrações para agradar a todos os públicos. Estreante no Festival, Flávia Mendonça promete animação do início ao fim da sua apresentação, que vai acontecer no dia 23 de junho.

"Nosso propósito é levar alegria e energia boa a todos que presenciam nosso show. Estou imensamente feliz em fazer parte de um evento tão badalado e tradicional, principalmente num lugar especial para mim, como Domingos Martins, onde sou sempre tão bem recebida pelo público. Já estou contando os dias", diz a artista.

Quem também vai tocar pela primeira vez no evento é a cantora Dona Fran, com um impecável repertório clássico rock, dia 17 de junho. "O Festival do Vinho é um clássico e conjuga completamente com o rock e com o repertório que pretendo levar. Já estamos na expectativa de compor o quadro de tantos artistas capixabas valiosos desse evento, então só posso estar feliz em participar disso tudo", ressalta.

Os músicos do Rastaclone também estão empolgados com a apresentação no Festival, dia 24 de junho. A banda, que participou de várias edições do evento, volta com um repertório com novas canções e, claro, com os hits da carreira. "Estamos muito felizes em retornar a este evento maravilhoso. O festival é marcante na nossa trajetória, temos boas memórias de todas os nossos shows, que foram contagiantes, com nível máximo de energia. Levar o rock e o reggae para o friozinho de Domingos Martins, e com a receptividade do público, é sensacional", complementa o guitarrista Bruno Ratão.

28º FESTIVAL DO VINHO DE DOMINGOS MARTINS