Ingressos para o show do The Calling no ES partem de R$ 150

Banda californiana The Calling desembarca no ES pela primeira vez no dia 6 de maio Crédito: Joshua Shultz

Os ingressos para o show da banda The Calling no Espírito Santo já estão à venda! A apresentação será realizada no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo Aeroporto de Vitória, no dia 6 de maio. Os valores das entradas variam de R$ 150, para pista, a R$ 1,2 mil, para mesa ouro, destinada a quatro pessoas, e podem ser adquiridos na bilheteria da casa ou pela internet . Já está liberado colocar "Wherever You Will Go" no repeat e entrar no clima.

O show faz parte da turnê "Camino Palmero", que seria realizada no Brasil em 2022 mas foi adiada para maio de 2023, a pedido de Alex Band, vocalista da banda. Novas datas, portanto, foram inclusas e cidades como Vitória e Goiânia passaram a fazer parte do roteiro da banda de rock pelo Brasil.

Entre os hits do repertório, os fãs podem esperar também por "Adrienne" e "Nothing's Changed, sucessos do álbum que dá nome à turnê.

Vocalista da banda, Band já esteve no Espírito Santo em 2008, quando realizou uma apresentação solo na casa de shows Território, na Barra do Jucu, em Vila Velha. A vinda em maio marca a primeira vez da banda oficial em solo capixaba.

A BANDA

Co-fundado em 1999 pelo vocalista Alex Band e o guitarrista Aaron Kamin, o The Calling encontrou um lugar ao lado das bandas donas dos hits de rock do início do século 21 como Matchbox Twenty, Train e Fastball. Kamin e Band, ambos de Los Angeles, fundaram o grupo quando adolescentes (Kamin estava namorando a irmã de Band) e um contrato com a gravadora RCA seguiu pouco depois.

Com músicos de apoio contratados, gravaram um álbum e o resultado foi o lançamento de “Camino Palmero”, em julho de 2001. Embora amplamente influenciado pelo rock pós-grunge, o disco se tornou um lançamento popular com a força de “Wherever You Will Go”, balada que se tornou um Hit Top Five em vários países. No Brasil, chegou a fazer parte da trilha sonora de novelas como "Malhação" e "Coração de Estudante".

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