Luciano Hang financiou R$ 27 milhões em projetos aprovados pela Lei Rouanet

Luciano Hang, da Havan, investiu cerca de R$ 27 milhões em projetos aprovados pela Lei Rouanet Crédito: Antonio Molina/Folhapress

Dono das redes de Loja Havan, Luciano Hang investiu mais de R$ 27 milhões em projetos autorizados para captação de recursos via Lei Rouanet. Os dados foram divulgados em matéria publicada pelo portal UOL nesta quarta (1).

Só para lembrar, Hang é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, durante seu governo, tentou desmontar este importante fomento à cultura.

Mesmo com as críticas de Bolsonaro e seus aliados à lei de incentivo, Luciano, aparentemente, nunca foi contrário a Rouanet. Segundo a revista "Carta Capital", em 2022, quando algumas das doações de Hang vieram a público, ele defendeu o financiamento em uma série de tuítes publicados em suas redes sociais.

APOIO

Segundo o UOL, a empresa catarinense investiu em cerca de 350 projetos ao longo dos últimos anos. Só para lembrar, a Lei Rouanet viabiliza a realização de eventos culturais por meio de isenção fiscal no Imposto de Renda de empresas que injetam dinheiro nos projetos selecionados pela comissão por meio de patrocínio.

Um dos projetos mais comentados apoiado por Luciano é o musical "Silvio Santos Vem Aí", que pretende contar a trajetória do dono do SBT. A Havan desembolsou cerca de R$ 300 mil para a montagem, que já captou quase R$ 5 milhões por meio da iniciativa do Governo Federal.

Ainda na lista doações de Hang, projetos de restauração ou manutenção de igrejas e espaços culturais (especialmente no Sul do país), além de apoio a ONGs educacionais e financiamento de documentários, como "O Dia da Virada", que pretende reconstruir o último dia antes da eleição para o governo de Santa Catarina, em 2003.