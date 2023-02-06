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Titãs traz turnê "Encontro" para Vitória; saiba data e local

Ingressos estarão à venda a partir desta terça (7), às 12h, no site oficial da turnê. Os valores variam de R$ 90 a R$ 280
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 15:08

Os Titãs trazem a turnê
Os Titãs trazem a turnê "Encontro" para Vitória em junho Crédito: Reprodução/ Instagram @titas_encontro
Junho será um mês especial para os capixabas amantes do rock. Após Vitória receber a confirmação da turnê "Cedo ou Tarde", do NX Zero, dia 24 de junho, na Praça do Papa, chegou a vez do Titãs também agendarem uma apresentação na capital capixaba.
Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto apresentam "Titãs Encontro - Todos ao Mesmo Tempo Agora" - que traz a formação clássica da banda - também na Praça do Papa, um dia antes da performance de NX Zero, ou seja, 23 de junho. 
Os ingressos estarão à venda a partir desta terça (7), às 12h, no site oficial da turnê. Os valores variam de R$ 90 a R$ 280. Corra para garantir sua entrada, pois a disputa por cada convite deve ser acirrada.
O reencontro dos integrantes originais foi anunciado em 2022 e, nesta segunda (6), a agenda foi ampliada, o que incluiu Vitória no lote de shows.
Levando um repertório com hits históricos das fases em que se apresentavam com todos os integrantes originais, a turnê "Titãs Encontro" terá canções interpretadas pelos diferentes vocalistas da banda, resgatando a potência que o grupo tem em grandes arenas.
O projeto histórico, que revisita o trabalho reconhecido de todos os artistas ao longo das últimas quatro décadas, também servirá para unir diferentes públicos - tanto os que acompanharam os shows quanto aqueles que verão os sete artistas juntos pela primeira vez nos palcos.
"Toda a mobilização do público desde que anunciamos as primeiras datas da turnê só mostra o quanto estamos com vontade de vê-los novamente fazendo rock juntos. Estamos ansiosos para dividir a emoção que só a música pode proporcionar com os fãs de diferentes lugares do Brasil", afirma Gustavo Luveira, CMO da 30E, empresa idealizadora do projeto.

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