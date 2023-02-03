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Música

Dennis DJ é confirmado no line-up do Festival de Alegre 2023

Artista volta a se apresentar nos palcos do evento após participação em 2015. Novos nomes serão anunciados em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 13:06

Dennis DJ
Dennis DJ retorna aos palcos do Festival de Alegre 2023, após show inesquecível em 2015 Crédito: Instagram/@dennisdj
Dono de hits como "Sou teu fã" e "Isso que é vida", Dennis DJ está mais do que confirmado no Festival de Alegre 2023. Depois do lançamento de nomes como Ana Castela e Léo Santana, a divulgação da participação do artista carioca chega para complementar o line-up do evento.
Sua presença no festival não é novidade: em 2015, fez uma participação inesquecível, com um show que durou até o amanhecer. A expectativa para este ano, segundo os organizadores, é ainda maior!
Entre os dias 8 e 10 de junho, no Feriado de Corpus Christi, o evento de retorno do Festival de Alegre contará com 15 atrações, sendo cinco em cada dia. Importante lembrar que as informações sobre pré-venda e venda de ingressos serão informadas em breve pela organização.

NOSTALGIA

A última edição do encontro aconteceu em 2015, com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. 
Ângelo Sobreira, diretor da ATS, conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos nos últimos dois anos.
Prefeito de Alegre, Nemrod Emerick comemorou o reencontro. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.
De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.
Até o famoso Rock da Tarde está nos planos da organização e da Prefeitura de Alegre. "Vamos alinhar tudo com a organização nos próximos meses. Vamos oferecer a estrutura de rua e o que for necessário para recebermos os nossos visitantes. Sabemos que o Festival de Alegre recebe pessoas de todo o país e vamos nos organizar para receber todos", diz o prefeito.

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