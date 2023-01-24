Menos é Mais é a nova atração confirmada para o Festival Alegre de 2023

O grupo Menos é Mais é um dos nomes confirmados no Festival de Alegre 2023 Crédito: Jhonnathas Franco

Com mais de 641 milhões de visualizações no YouTube, o grupo de pagode brasiliense é uma das promessas do gênero musical no Brasil. Com quase quatro anos de estrada, os meninos colecionam números impressionantes na internet e fãs ilustres, como os jogadores de futebol Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Roberto Firmino.

Com um repertório animado, que mescla regravações e músicas autorais, o Menos é Mais lota casas por onde passa. Na formação, todo o swing de Duzão (vocalista), Gustavo Goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), Paulinho Félix (percussionista) e Ramon Alvarenga (percussionista).

O DNA do pagode brasiliense guia o grupo pelos estados do Brasil. Se, por um lado, o calor dos palcos é contagiante e motivador, por outro, os pagodeiros acumulam mais de 6,2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais. O canal do Youtube, por sua vez, conta com 2,5 milhões de inscritos. Entre os sucessos, estão "Vai me Dando Corda", "Jurerê" e "Adorei".

DE VOLTA

Entre os dias 8 e 10 de junho, no Feriado de Corpus Christi, o evento de retorno do festival contará com 15 atrações ao todo, sendo cinco em cada dia. A última edição aconteceu em 2015, com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros.

Em 2017, A ATS Promoções e Eventos cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.

Ângelo Sobreira, diretor da ATS, conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos nos últimos anos.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.

De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.