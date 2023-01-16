Festival de Alegre garante Ana Castela no line-up em 2023

Ana Castela estreia em terras capixabas durante o Festival de Alegre 2023 Crédito: Divulgação

Depois do anúncio do DJ Alok , a boiadeira Ana Castela é o segundo nome divulgado para compor o line-up do Festival de Alegre 2023, entre os dias 8, 9 e 10 de junho. Com a carreira em ascensão, será a primeira vez que a dona do hit "Pipoco" fará o show no festival.

Uma das responsáveis pela introdução do ritmo funknejo no país, a cantora de apenas 20 anos vem despontando com feats e músicas solo que são chiclete na cabeça do público. A última música lançada por ela neste mês, "Palhaça", é interpretada junto com Naiara Azevedo. Para o evento, ela promete trazer toda a sua simpatia, talento e muita dança para o palco.

Ainda não há informações sobre a qual o dia exato da apresentação da Boiadeira. As informações sobre pré-venda e venda de ingressos ainda serão informadas pela organização do Festival de Alegre.

RETORNO DO FESTIVAL

Entre os dias 8 e 10 de junho, no Feriado de Corpus Christi, o evento de retorno do festival contará com 15 atrações ao todo, sendo cinco em cada dia. A última edição aconteceu em 2015 com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros.

Em 2017, A ATS Promoções e Eventos cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.

Ângelo Sobreira, diretor da ATS, conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.

De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.