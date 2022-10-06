Festival de Alegre volta em 2023 com três dias de festa

Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta

A onda saudosista toma conta de vez do Espírito Santo com o anúncio desta quinta (6): o Festival de Alegre está de volta. "Será no feriadão de Corpus Christi, que vai de 8 a 10 de junho de 2023, mantendo a tradição", revela o empresário Ângelo Sobreira, em entrevista ao HZ.

Ângelo conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.

De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.

"Será no mesmo formato, mas trazendo novidades do meio musical. Estamos fazendo pesquisas do que o público quer ver. Então, quem estiver em alta, pode estar no Festival de Alegre 2023. Afinal, mantendo a tradição, vamos pegar o que tem de melhor do pop/rock, do sertanejo universitário, do samba, da música eletrônica e do funk", conta o empresário, afirmando que serão de quatro a cinco atrações por noite.

Arte de retorno do Festival de Alegre Crédito: Divulgação

Até o famoso Rock da Tarde está nos planos da organização e da Prefeitura de Alegre. "Vamos alinhar tudo com a organização nos próximos meses. Vamos oferecer a estrutura de rua e o que for necessario para recebermos os nossos visitantes. Sabemos que o Festival de Alegre recebe pessoas de todo o país e vamos nos organizar para receber todos", diz o prefeito.

Ângelo conta que tem a expectativa de reunir um público amplo, assim como o Vital fez em setembro . "Teve gente que nasceu e cresceu com o festival. E lembro de muita gente querendo voltar e matar a saudade. Muita gente me perguntava dessa volta. Então, acredito que eles vão até levando seus filhos", revela o empresário.