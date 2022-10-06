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O retorno

Festival de Alegre volta em 2023 com três dias de festa

Evento volta a acontecer no tradicional Parque de Exposições de Alegre após hiato de sete anos
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 18:46

Foto do público no Festival de Alegre de 2012
Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta
A onda saudosista toma conta de vez do Espírito Santo com o anúncio desta quinta (6): o Festival de Alegre está de volta. "Será no feriadão de Corpus Christi, que vai de 8 a 10 de junho de 2023, mantendo a tradição", revela o empresário Ângelo Sobreira, em entrevista ao HZ.
A última edição aconteceu em 2015 com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. Em 2017, A ATS Promoções e Eventos, empresa que Ângelo é o diretor, cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.
Ângelo conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.
O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.
De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.
"Será no mesmo formato, mas trazendo novidades do meio musical. Estamos fazendo pesquisas do que o público quer ver. Então, quem estiver em alta, pode estar no Festival de Alegre 2023. Afinal, mantendo a tradição, vamos pegar o que tem de melhor do pop/rock, do sertanejo universitário, do samba, da música eletrônica e do funk", conta o empresário, afirmando que serão de quatro a cinco atrações por noite.
Arte de retorno do Festival de Alegre
Arte de retorno do Festival de Alegre Crédito: Divulgação
Até o famoso Rock da Tarde está nos planos da organização e da Prefeitura de Alegre. "Vamos alinhar tudo com a organização nos próximos meses. Vamos oferecer a estrutura de rua e o que for necessario para recebermos os nossos visitantes. Sabemos que o Festival de Alegre recebe pessoas de todo o país e vamos nos organizar para receber todos", diz o prefeito.
Ângelo conta que tem a expectativa de reunir um público amplo, assim como o Vital fez em setembro. "Teve gente que nasceu e cresceu com o festival. E lembro de muita gente querendo voltar e matar a saudade. Muita gente me perguntava dessa volta. Então, acredito que eles vão até levando seus filhos", revela o empresário.
Apesar do anúncio do retorno, ainda não há informações sobre previsão de início das vendas  ou valores de ingressos. "Acredito que por volta de janeiro, após fecharmos as questões de programação, devemos iniciar a divulgação das entradas".

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