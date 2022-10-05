João Gomes desembarca em Vitória neste sábado (8): "Feliz em voltar ao ES"

A capital capixaba será tomada pelo ‘piseiro’, neste sábado (08), a partir das 15h. João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes prometem agitar o festival "PiZro", que acontece na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Os ingressos custam entre R$ 110 (meia, Área Vip - 2º Lote) e R$ 480 (Front Premium - 3º Lote) e estão disponíveis no site Brasil Ticket.
Em conversa com HZ, o cantor João Gomes revelou que o público pode esperar grandes sucessos como “Meu Pedaço de Pecado”, “Rolê” e “Se For Amor”. “Estou muito feliz em voltar ao estado do Espírito Santo, que sempre me recebe com muito carinho. Podem esperar um show animado, com repertório de canções que estão na boca da galera e também as músicas do meu novo DVD”, contou João Gomes.
Com mais de 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 14 milhões de seguidores no Instagram, João Gomes é um dos fenômenos do piseiro. Com tamanha repercussão, não faltam hits que sempre entram no setlist e no famoso bis.
"Tem aquelas músicas que não podem faltar. Os capixabas, por exemplo, costumam pedir os hits como ‘Meu Pedaço de Pecado’ e ‘Dengo’, mas podem esperar ainda ‘Meu cafofo’, ‘Aquelas’ e ‘Eu tenho a senha’”, frisou o cantor.
Aos 20 anos, o cantor ressaltou para HZ que é grato por tudo que está conquistando com sua música e comemorou ainda o contrato que assinou recentemente com agregadora musical Believe, na França, na última semana.
“Espero que o povo continue abraçando o piseiro. O que vem do povo nunca se acaba. É um estilo que veio pra ficar, com certeza. E eu sou muito grato pela minha música ter alcançado tantas coisas como meu DVD gravado no Recife, o Rock in Rio e o contrato que assinei na semana passada em Paris”, acresceu Gomes.
- SERVIÇO
- FESTIVAL PIZRO
- Atrações: João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon
- Quando: 8 de outubro (sábado), a partir das 15h
- Onde: Praça do Papa - Av. Nossa Senhora dos Navengantes, s/n, Enseada do Suá, Vitória
- Ingressos: R$ 110 (área vip/lote 2) e R$ 480 (front premium/lote 3)
- Pontos de venda: Brasil Ticket