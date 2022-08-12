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Festival

Praça do Papa terá shows de João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon

Artistas estão na programação do Festival "PiZro", no dia 8 de outubro; Ingressos partem de R$ 100
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 17:33

Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcísio do Acordeon
Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcísio do Acordeon Crédito: Divulgação

Atualização

05/10/2022 - 11:28
A organização do evento informou que houve uma alteração no horário de início da abertura dos portões, antes anunciada para às 18h. Agora, o festival irá começar às 15h. A matéria foi atualizada com as informações.
A turma que gosta de uma pisadinha pode se animar pois três grandes nomes do gênero chegam ao Espírito Santo em outubro para animar os capixabas. Isso porque o Festival "PiZro" (piseiro) está marcado para o dia 8 de outubro em Vitória.
Mas você já deve ter se perguntado: "o que é piseiro?". Quem explicou muito bem foi Xandy Avião, em entrevista ao portal Uol.
O piseiro é um derivado do forró. Não é um estilo musical. Era o lugar onde se dançava forró. Piseiro vem de pisadinha. O nome na verdade era pisadinha, mas virou piseiro porque as pessoas vão para o piseiro dançar a pisadinha
Assim, a Praça do Papa vai virar um grande piseiro com a chegada de João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon para tocar no evento seus sucessos. Você pode até não associar a figura às músicas, mas certamente já cantou versos como "Tô querendo te beijar de novo / O teu beijo me... (an an an an) / Tudo que a gente já fez foi pouco / Quero sentir seu corpo no meu", de João Gomes.
O trio está em alta no gênero muito propagado por Barões da Pisadinha. Inclusive, Vitor e Tarcísio já cantaram com João em seu DVD.
Mas, depois de situado, se liga que os ingressos para o show em Vitória estarão disponíveis na próxima quinta-feira, 18 de agosto, na internet. Os ingressos partem de R$ 100 (área vip) e R$ 140 (front stage), sem opções de espaços com open bar ou lounges. A bilheteria que vai realizar a venda ainda está sendo decidida pela organização.

SERVIÇO

  • FESTIVAL PIZRO
  • Com  João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon
  • Quando: 8 de outubro, a partir das 15h
  • Onde: na Praça do Papa - Av. Nossa Senhora dos Navengantes, s/n, Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: R$ 100 (área vip/lote 1) e R$ 140 (front stage/lote 1)
  • Pontos de venda: a bilheteria e espaço físico de vendas serão divulgados em breve

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