Lauana Prado e Eduardo Costa agitam Festa da Polenta em Venda Nova

Lauana Prado e Eduardo Costa são atrações da Festa da Polenta 2022 Crédito: Divulgação

Chegou a vez da polenta ganhar os holofotes no Espírito Santo. A festa em homenagem à iguaria e cultura italiana promete agitar o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. Ela acontece de sexta (7) a domingo (9), dá uma pausa e volta de 13 a 16 de outubro com muita dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música.

Nesta 44ª Festa da Polenta, Lauana Prado e Eduardo Costa são os destaques na parte de shows. Eles se apresentam nos sábados, 8 e 15 de outubro, respectivamente. Mas a promessa é de ter música em todos os sete dias do evento. Atrações locais como Michelle Freire, Dona Fran, Forró Numa Boa e New Place Band estão garantidas no evento, que terá ainda grupos de dança folclórica.

Quem gosta de acompanhar o Tombo da Polenta, pode se programar pois ela acontecerá em quatro dias, mais exatamente nos próximos dois sábados e domingos. Segundo o site oficial do evento, são preparados cerca de 1.200 quilos de polenta num panelão com capacidade para 1.390 litros. A polenta do tombo vai para a cozinha e é servida para o público da festa (Veja abaixo o momento do tombo na festa de 2019).

Toda esta programação é para concentrar o público e cumprir o tema deste ano: "Imigrantes, todos juntos!” ("Immigranti, tutti insieme!"). O objetivo, segundo a Associação Festa da Polenta (Afepol), é incentivar a união entre os povos.

Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 70 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Tiketo . Nos dias do evento também haverá vendas na bilheteria da Festa da Polenta. Menores de 12 anos não pagam entrada, mas devem entrar apenas acompanhados dos pais.

Vale lembrar que parte do lucro da festa é destinada ao Hospital Padre Máximo, que também atende pacientes de outros munícipios da região, para a APAE e outras instituições da cidade.

“Estamos esperando muita gente alegre e animada em nos ajudar a manter viva a nossa cultura! A Festa da Polenta, além de ser o maior evento da cultura italiana do nosso Estado, também é um dos maiores exemplos do voluntariado e da filantropia! A Diretoria e todos os voluntários vêm trabalhando muito desde o início do ano para que seja, mais uma vez, uma festa linda para toda a família!”, destacou Edésio Minet Zavarize, presidente da Afepol.

*Com informações do site da Afepol

SERVIÇO:

44ª FESTA DA POLENTA – IMIGRANTES, TODOS JUNTOS!

Quando: 07 a 09 e 13 a 16 de outubro



07 a 09 e 13 a 16 de outubro Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante



Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante Ingressos:



Sexta (7) à noite: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Sábado (8) dia: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Sábado (8) noite: 1º lote: 70 (inteira) e R$ 35 (meia)



Domingo (9): R$: 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Quinta (13): R$: 10 (inteira) e R$ 5 (meia)



Sexta (14): R$ 20 (inteira)/ R$ 10 (meia)



Sábado (15) dia: R$ 20 (inteira)/ R$ 10 (meia)



Sábado (15) noite: 1º lote: R$ 70 (inteira)/ R$ 35 (meia)



Domingo (16): R$ 20 (inteira)/ R$ 10 (meia)



Pontos de venda: no site Tiketo e na bilheteria da festa (apenas nos dias do evento)



PROGRAMAÇÃO: