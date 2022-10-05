Lauana Prado e Eduardo Costa agitam Festa da Polenta em Venda Nova

Chegou a vez da polenta ganhar os holofotes no Espírito Santo. A festa em homenagem à iguaria e cultura italiana promete agitar o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. Ela acontece de sexta (7) a domingo (9), dá uma pausa e volta de 13 a 16 de outubro com muita dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música.
Nesta 44ª Festa da Polenta, Lauana Prado e Eduardo Costa são os destaques na parte de shows. Eles se apresentam nos sábados, 8 e 15 de outubro, respectivamente. Mas a promessa é de ter música em todos os sete dias do evento. Atrações locais como Michelle Freire, Dona Fran, Forró Numa Boa e New Place Band estão garantidas no evento, que terá ainda grupos de dança folclórica.
Quem gosta de acompanhar o Tombo da Polenta, pode se programar pois ela acontecerá em quatro dias, mais exatamente nos próximos dois sábados e domingos. Segundo o site oficial do evento, são preparados cerca de 1.200 quilos de polenta num panelão com capacidade para 1.390 litros. A polenta do tombo vai para a cozinha e é servida para o público da festa (Veja abaixo o momento do tombo na festa de 2019).
Toda esta programação é para concentrar o público e cumprir o tema deste ano: "Imigrantes, todos juntos!” ("Immigranti, tutti insieme!"). O objetivo, segundo a Associação Festa da Polenta (Afepol), é incentivar a união entre os povos.
Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 70 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Tiketo. Nos dias do evento também haverá vendas na bilheteria da Festa da Polenta. Menores de 12 anos não pagam entrada, mas devem entrar apenas acompanhados dos pais.
Vale lembrar que parte do lucro da festa é destinada ao Hospital Padre Máximo, que também atende pacientes de outros munícipios da região, para a APAE e outras instituições da cidade.
“Estamos esperando muita gente alegre e animada em nos ajudar a manter viva a nossa cultura! A Festa da Polenta, além de ser o maior evento da cultura italiana do nosso Estado, também é um dos maiores exemplos do voluntariado e da filantropia! A Diretoria e todos os voluntários vêm trabalhando muito desde o início do ano para que seja, mais uma vez, uma festa linda para toda a família!”, destacou Edésio Minet Zavarize, presidente da Afepol.
*Com informações do site da Afepol
SERVIÇO:
- 44ª FESTA DA POLENTA – IMIGRANTES, TODOS JUNTOS!
- Quando: 07 a 09 e 13 a 16 de outubro
- Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante
- Ingressos:
- Sexta (7) à noite: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Sábado (8) dia: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Sábado (8) noite: 1º lote: 70 (inteira) e R$ 35 (meia)
- Domingo (9): R$: 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Quinta (13): R$: 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
- Sexta (14): R$ 20 (inteira)/ R$ 10 (meia)
- Sábado (15) dia: R$ 20 (inteira)/ R$ 10 (meia)
- Sábado (15) noite: 1º lote: R$ 70 (inteira)/ R$ 35 (meia)
- Domingo (16): R$ 20 (inteira)/ R$ 10 (meia)
- Pontos de venda: no site Tiketo e na bilheteria da festa (apenas nos dias do evento)
PROGRAMAÇÃO:
- SEXTA-FEIRA (07/10)
- 21h - Abertura da 44º Festa da Polenta
- 21h30 - Eleição da 31ª Rainha da Festa da Polenta
- 23h30 - Show com Banda Groove
- SÁBADO (08/10)
- 10h - Desfile típico e tratorada
- 11h - Almoço típico e show com Wagner e Edmar
- 13h30 – Apresentação do Grupo de Dança Folclórica Grunes Tal
- 14h00 - Show com Toni Boni
- 14h30 - Tombo da Polenta
- 16h30 - Apresentação do Grupo Folclórico de Dança Imperial Português
- 17h - Pausa técnica
- 20h - Show com Wilson e Cia
- 22h - Show com Ragazzi dei Monti
- 23h30 - Show com Lauana Prado
- 01h30 - Show com New Place Band
- DOMINGO (09/10)
- 09h – Missa na igreja matriz
- 11h - Almoço típico e show com Leandro Belumat
- 13h - Apresentação do Grupo de Ballo Sempre Bello – APAE/VNI
- 13h10 - Apresentação do Grupo de Dança dei Bambini
- 13h40 - Apresentação do Coral Sol da Manhã
- 14h20 - Apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo
- 15h20 - Show com Ragazzi dei Monti
- 15h20 - Tombo da Polenta
- 17h30 - Show com Toni Boni
- 19h30 - Show com Michelle Freire
- QUINTA-FEIRA (13/10)
- 19h - Abertura dos portões
- 20h - Musical La Bella Storia Della Nonna
- 22h - Show com Ragazzi dei Monti
- SEXTA-FEIRA (14/10)
- 20h - Musical La Bella Storia Della Nonna
- 21h30 - Show com Marcelo Ribeiro e Banda B feat Anthony Altoé
- 23h30 - Show com Dona Fran
- SÁBADO (15/10)
- 10h - Desfile tradicional das famílias de descendentes italianos
- 11h - Almoço típico e show com Mirano Schuler
- 13h30 - Apresentação do Grupo de Dança Sempre Avante
- 14h - Show com Toni Boni
- 14h30 - Tombo da Polenta
- 16h30 - Apresentação do Grupo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori de Nova Venécia
- 17h - Pausa técnica
- 20h - Show com Banda Moustache
- 22h - Show com Ragazzi dei Monti
- 23h30 - Show com Eduardo Costa
- 01h30 - Show com Raione
- DOMINGO (16/10)
- 09h - Missa na igreja matriz
- 11h - Almoço típico e show com Leandro Bellumat
- 13h - Apresentação do Grupo Dei Bambini
- 13h40 - Apresentação do Coral Sol da Manhã
- 14h20 - Apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo
- 15h20 - Show com Toni Boni
- 15h20 - Tombo da Polenta
- 17h30 - Show com Ragazzi dei Monti
- 19h30 - Show com Forró Numa Boa