"Experiência incrível": "Novinhos" curtem o Vital pela primeira vez

Primas Luara e Ramira Lomeu curtiram o Vital pela primeira vez Crédito: Rodrigo Gavini

Antes da confirmação do Vital 2022, que rolou nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória, muito se ouvia falar da micareta, que por muito tempo se sagrou como a maior da região Sudeste.

Durante 12 anos (entre 1994 e 2006), o Vital levou multidões nos blocos e camarotes. Porém, essa festa toda não conseguiu ser vivenciada de fato pelos "novinhos", nascidos a partir do final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Muitos deles souberam da fama da festa por histórias de familiares ou amigos mais velhos que já tinham participado de algumas edições. Mas agora, esses jovens não desperdiçaram a chance de viver a micareta pela primeira vez.

As primas Lomeu, de 25 e 27 anos, estavam curtindo juntas o sábado de folia. O assunto Vital sempre foi tema das conversas de família, e, por isso, quiseram conhecer. "Foi de tanto ouvir minha mãe e minha avó falando de como era bom, que eu vim. E já to amando. Banda Eva, Harmonia e Cláudia Leite, quero ver todo mundo", conta a auxiliar administrativa Luara, antes de embarcar na noitada.

Já a social media Ramira, disse que o evento atendeu todas as suas expectativas. "Estou curtindo muito e vamos curtir pela primeira vez. Tá começando agora e já estou amando estar aqui".

Com 18 anos, o estudante Mateus Brunelli participou do Vital com seus amigos, sob influência de sua mãe. "Ela me falava que era tipo Salvador, bem eletrizante", lembra.

Mateus Brunelli (primeiro da foto, à direita) participou do Vital com seus amigos Crédito: Rodrigo Gavini

Presente nos dois dias de micareta, o Vital está aprovado pelo jovem. "Tá sendo muito bom. Ontem fiquei correndo atrás do trio e pretendo voltar no ano que vem", adiantou.

O micareteiro Wesley Alves foi quem incentivou o grupo de cinco amigos - com pessoas do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e São Gabriel da Palha, interior do Estado - a vir no Vital 2022 pela primeira vez. "Fiquei sabendo pelas redes sociais do evento. Já conhecia, compramos o ingresso e hoje estamos aqui", diz.

A Laís de Lázari é uma das amigas. De São Gabriel da Palha, a recepcionista de 27 anos foi uma das estreantes no Vital 2022. "Eu não sabia da fama. Nunca participei antes e eu estou amando! Amei a organização, as pessoas são bonitas, tudo impecável", relata

TURISTAS

O Vital 2022 também foi marcado pela presença de turistas. O pernambucano Wallthynay Ferreira diz que a nossa folia é muito conhecida, mesmo com o jejum de tantos anos."O Vital é muito conhecido em Recife e tinha muita curiosidade de participar", conta.

Com a bandeira de seu estado amarrada no pescoço, o pernambucano Wallthynay Ferreira cutiu a festa ao lado dos amigos cariocas Crédito: Rodrigo Gavini

Ele estava acompanhado dos amigos cariocas Bruno Almeida e Marcos Vinícius, companheiros fiéis de micaretas pelo país e do Carnaval de Salvador.

"Não conhecia a festa. É a primeira vez, inclusive, que venho a Vitória. Estou apaixonado pelo calor humano de vocês e pela festa. Está sendo tudo muito incrível. Tá começando agora, mas a gente tá naquele clima 100% carnaval", elogiou o advogado Marcos Vinicius.