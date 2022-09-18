Com look ousado, Gizelly Bicalho curte Vital; confira famosos presentes na folia

Gizelly Bicalho curtiu o Vital 2022 com um look ousado e sensual Crédito: Rodrigo Gavini

No segundo dia do Vital 2022, ex-"BBB"s e celebridades capixabas marcaram presença no Sambão do Povo, em Vitória. Com um look preto "bafônico", a ex-"BBB 20" Gizelly Bicalho chamou a atenção de todos por onde passou.

Simpática, a capixaba disse a HZ que a cultura de micaretas é forte em sua família. "Minha tia foi em dois Vitais e lembro que, na época, usava os abadás e me amarrava. E hoje eu estou aqui", rememora.

Bicalho não escondeu a felicidade de participar do retorno do Vital. "Está maravilhoso, lindo! Eu amo e o Espírito Santo ama uma micareta", opinou a moça, que usava um abadá customizado, deixando a barriga à mostra em uma roupa pra lá de sensual.

Stephany Pim, Miss Espírito Santo e terceira colocada no Miss Brasil 2017, também fez questão de participar da folia na noite deste sábado (17). "É minha primeira vez e fazer parte dessa festa, vendo que ela está movimentando nossa capital, é maravilhoso! Estou muito orgulhosa de fazer parte disso", conta.

Stephany Pim, Miss Espírito Santo 2017, também curtiu a micareta em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

BONITÕES

Ex de Rafa Kalimann, o músico linharense Daniel Caon afirmou ter participado de edições anteriores da festa Crédito: Bethânia Miranda

Ex de Rafa Kalimann, o músico linharense Daniel Caon participou de edições anteriores da festa e fez questão aproveitar o retorno da micareta. "Este ano me surpreendeu, tanto pela estrutura quando pela energia. E agora é a volta oficial, que, se Deus quiser, será o primeiro de muitos", torce.

O Ex-BBB capixaba Bil Araújo foi um dos famosos mais assediados na segunda noite do Vital Crédito: Bethânia Miranda