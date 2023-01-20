Festival de Alegre confirma Jota Quest e Zé Neto e Cristiano no line-up de 2023

A dupla Zé Neto e Cristiano está confirmada no line-up do Festival de Alegre 2023 Crédito: Instagram/@zenetoecristiano

E tem novidade na área sobre o Festival de Alegre 2023. Depois do anúncio do DJ Alok e da boiadeira Ana Castela, chegou a vez da organização do evento - que acontece entre 8 e 10 de junho - confirmar os nomes de Jota Quest e Zé Neto e Cristiano no line-up.

Os mineiros do Jota Quest retornam ao festival, para a felicidade do público fiel que curte um pop rock de qualidade. A banda, que se apresentou diversas vezes no evento, promete aquele "showzão" para agitar a galera.

A dupla Zé Neto e Cristiano, uma das grandes no cenário sertanejo no Brasil, vai subir pela primeira vez no famoso palco do festival. Os autores do hit "Vamo Tomar Uma" são um dos grandes nomes confirmados na seleta lista de convidados.

Em tempo: as informações sobre pré-venda e venda de ingressos ainda serão informadas pela organização do Festival. A gente não está aguentando mais de ansiedade para garantir o nosso bilhete!

RETORNO DO FESTIVAL

Entre os dias 8 e 10 de junho, no Feriado de Corpus Christi, o evento de retorno do festival contará com 15 atrações ao todo, sendo cinco em cada dia. A última edição aconteceu em 2015, com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros.

Em 2017, A ATS Promoções e Eventos cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.

Ângelo Sobreira, diretor da ATS, conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos nos últimos anos.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.

De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.