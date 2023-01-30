Léo Santana está confirmado no line-up do Festival de Alegre 2023

O cantor Léo Santana é outro nome confirmado para o Festival de Alegre 2023 Crédito: Thiago Bruno

Lógico que não poderia faltar uma pitada de Bahia no Festival de Alegre 2023. Após a confirmação de Jota Quest, Zé Neto e Cristiano, Alok, Ana Castela e Menos é Mais, chegou a vez do anúncio de Léo Santana no line-up.

Conhecido como "GG", o cantor é habitué em eventos no Espírito Santo. Afinal, acabou de se apresentar no Verão de Guarapari 2023 e marcou presença no retorno do Vital, em 2022, isso só para citar algumas de suas inúmeras aparições por aqui.

Entre os dias 8 e 10 de junho, no Feriado de Corpus Christi, o evento de retorno do festival contará com 15 atrações ao todo, sendo cinco em cada dia. Em tempo: informações sobre pré-venda e venda de ingressos serão informadas em breve pela organização.

NOSTALGIA

A última edição do encontro aconteceu em 2015, com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. Em 2017, A ATS Promoções e Eventos cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.

Ângelo Sobreira, diretor da ATS, conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos nos últimos anos.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.

De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.