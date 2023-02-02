NX Zero: Vitória receberá turnê "Cedo ou Tarde" em junho

"Cedo ou Tarde", do NX Zero, vai rolar em junho, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: César Ovalle

Nesta quinta (2) foi anunciada pelas redes sociais a mega turnê "Cedo ou Tarde", do NX Zero. Após cinco anos do fim do grupo, Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler se reúnem para apresentações exclusivas pelo Brasil.

E o melhor vem agora: Vitória está garantidíssima neste reencontro. O grupo tem previsão de se apresentar na capital capixaba dia 24 de junho, em evento a ser realizado na Praça do Papa.

As vendas dos ingressos começam nesta sexta (3), a partir do meio-dia, no site oficial da banda . Ainda não está confirmado se a comercialização dos bilhetes para o espetáculo no ES também se inicia neste dia, portanto, é preciso ficar de olho nas redes sociais do NX Zero para se informar e garantir o seu convite.

Os dois primeiros shows da banda serão no festival MITA, que ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dias 26 de maio e 4 de junho, respectivamente. Além destes, outros 16 shows foram divulgados, sendo que mais datas serão apresentadas posteriormente.

"Quando entrei no primeiro ensaio, relembrei toda nossa história e já imaginei como vai ser essa tour. A gente está muito muito empolgado, ficamos nos olhando, lembrando, parece que foi ontem que a gente deu uma pausa. Estou sentindo que vai ser um dos momentos mais incríveis das nossas vidas. Depois de várias histórias que cada um viveu nesse tempo, vamos trazer essa bagagem pra essa tour, não vejo a hora de tocar", contou o vocalista Di Ferrero, ao divulgar as apresentações.

O baixista Conrado Grandino destacou que "vale muito a pena estar de volta com todos juntos, na mesma sintonia e energia". Daniel Weksler e Filipe Ricardo, baterista e guitarrista do NX, respectivamente, descreveram a emoção de celebrar a história da banda ao lado de pessoas queridas e o quão especial é a trajetória do grupo.

Sobre a volta aos palcos, o instrumentista Gee Rocha revelou que a ficha ainda não caiu. "Confesso que a cada dia que passa, a ficha vai caindo! O NX é muito especial pra nós. E sentimos todo carinho dos fãs quando anunciamos a volta do NX aos palcos! A verdade é que passa muita emoção em saber que já já estaremos no palco novamente", disse.

* Com informações da Agência Estado

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