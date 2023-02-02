Sambão do Povo: após crime, Liesge adia ensaios técnicos para segunda (6)

Arquibancada do Sambão do Povo Crédito: Eduardo Dias

Os ensaios técnicos que seriam realizados pelas escolas Pega no Samba e Novo Império nesta quinta-feira (2), no Sambão do Povo, em Vitória, foram cancelados. A decisão foi divulgada em nota pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), que declarou a suspensão imediata dos ensaios e a evacuação do local após um crime ocorrido da noite desta quarta-feira (1º).

Em nota, a Liesge lamentou o ocorrido e informou que "todas as solicitações de segurança e estrutura foram realizadas aos órgãos competentes antecipadamente".

"Destaca-se que foi a primeira vez que aconteceu algo tão excepcionalmente trágico, já que os ensaios servem para integrar a comunidade ao evento cultural capixaba. As ligas afirmam ainda que todas as solicitações de segurança e estrutura foram realizadas aos órgãos competentes antecipadamente. E que participam da Comissão de Segurança do Carnaval 2023, juntamente com os órgãos e agentes públicos, para dar à população uma festa segura. E prestam aqui os sentimentos à família da vítima", diz a nota.

Por enquanto, o próximo ensaio técnico (o último da série) está previsto para ser realizado na segunda-feira (6), segundo a Liga.

MUG DESISTE DE ENSAIO

Como o crime inviabilizou a apresentação da Mocidade Unida da Glória na quarta-feira (1º), a escola de Vila Velha poderia fazer seu ensaio técnico em uma outra data. Procurada por "HZ", a MUG, por meio de nota, afirmou que não realizará a apresentação teste em outro momento.

"A Mocidade Unida da Glória vem esclarecer aos seus foliões, integrantes e admiradores do nosso trabalho, que, em virtude de um ato violento que vitimou um jovem nas imediações do Sambão do Povo no último dia 01/02, quando nos preparávamos para adentrar o palco da folia, não realizamos nosso tão esperado Ensaio Técnico".

"Por conta de nossa programação de compromissos, investimentos financeiros e cronograma para o desfile, nos encontramos inviabilizados de fazer uma nova mobilização para ir ao Sambão. Não iremos fazer nosso Ensaio Técnico em nova data, como foi proposto pela Liesge", aponta a agremiação.

A MUG também afirmou que repudia qualquer ato de violência. "Propiciamos desde nossa fundação oportunizar e ofertar um espaço multicultural que espalha a cultura de paz, baseado na resolução de conflitos com base no diálogo".

"Agradecemos o apoio que recebemos da Liesge e Lieses e todas as Escolas de Samba. As Escolas de Samba estão unidas para a realização de mais um Carnaval, superando e respeitando todas as nossas diferenças. Ainda, nos solidarizamos com a vereadora Patrícia Crizanto, que teve a perda do filho Pedro Henrique. Nossos pêsames nesse momento de dor", complementa o comunicado.

Também procurada por "HZ", a Novo Império, por meio de sua assessoria de comunicação, afirmou que, até o momento, foi confirmado junto a Liesge que o ensaio técnico deve acontecer na segunda-feira (6), a partir das 21 horas. Ainda fomos informados pela agremiação que a decisão não foi exclusiva da Novo Império, e sim, um entendimento geral junto a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial.