Filho de vereadora é assassinado durante ensaios técnicos no Sambão do Povo

Um jovem identificado como Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo , em Vitória. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve, a princípio, uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto, bem na entrada do Sambão do Povo.

Pedro Henrique, de 20 anos (foto maior), filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto (foto menor) Crédito: Montagem | Redes sociais

Mãe e pai lembram de Pedro Henrique como trabalhador e carinhoso

Em nota divulgada à imprensa e familiares, a mãe de Pedro Henrique, Patrícia Crizanto, e o pai, Wesley Caetano da Victoria, lembram do filho como um jovem muito amado, trabalhador e respeitoso. "Para nós não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por justiça", afirmam.

O velório acontecerá na Igreja Assembleia de Deus de São Torquato, localizada na Praça Getúlio Vargas, a partir das 15h desta quinta (2) até as 8h desta sexta (3). O sepultamento será no Cemitério Parque da Paz de Cariacica às 10h, reservado apenas a família.

Segurança no local

A Prefeitura Municipal de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), informou que o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.

"Além disso, agentes da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba. O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes", finalizou.

Outra ocorrência no Sambão

A segurança no Sambão do Povo vem sendo questionada desde o caso de assédio ocorrido também durante os ensaios técnicos. Um homem foi preso após assediar passistas no dia 25 de janeiro . Segundo testemunhas, ele se passou por delegado e disse que estaria em posse de uma arma de fogo.

De acordo com quem estava no local, não havia policiamento na concentração, somente bloqueio no trânsito. Por isso, os próprios componentes da Andaraí acionaram a Polícia Militar , que se dirigiu até o local e abordou o suspeito quando ele estava indo na direção de um carro, na tentativa de sair da região.

Homem armado que dizia ser delegado assediou passistas da escola de samba Andaraí durante a concentração para o ensaio técnico no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

Durante a revista, os policiais encontraram, no banco traseiro do veículo, uma arma de airsoft sem a devida documentação. O homem estava agitado e com sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico (alcoólico), olhos vermelhos, dificuldade na fala e comportamento arrogante.