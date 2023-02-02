'Temos alguns nomes suspeitos', diz delegado sobre morte no Sambão

Pedro Crizanto, de 20 anos, filho da vereadora Patricia Crizanto (destaque) foi assassinado Crédito: Reprodução

“Um dia triste, um dia em que um jovem de 20 anos saiu para se divertir e foi vitimado com um homicídio, um fato grave, bárbaro. As investigações estão evoluindo, a gente sabe que foi uma confusão generalizada, em que a vítima estava com um grupo de amigos e com os autores também”, declarou.

"A gente tem alguns nomes e solicita ajuda da população pelo 181 (Disque-denúncia) para solucionar esse crime o mais rápido possível" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória

Apesar de afirmar já ter o nome dos suspeitos, a Polícia Civil disse que não pode divulgar as identidades devido a uma legislação vigente desde 2020. Um artigo da Lei de Abuso de Autoridade, proíbe a “atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação” pelos policiais.

Morte no Sambão do Povo

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a MUG estava pronta para entrar na avenida. Houve uma correria, foi ouvido um disparo e o jovem foi encontrado morto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.