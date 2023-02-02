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Investigações

'Temos alguns nomes suspeitos', diz delegado sobre morte no Sambão

Marcelo Cavalcanti pediu ajuda da população sobre o paradeiro dos envolvidos no crime; Pedro Crizanto, de 20 anos, morreu baleado nessa quarta-feira (1)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2023 às 09:13

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 09:13

Pedro Crizanto, de 20 anos, filho da vereadora Patricia Crizanto (destaque) foi assassinado Crédito: Reprodução 
Polícia Civil já tem alguns nomes de suspeitos de participação no assassinato de Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, que aconteceu no Sambão do Povo, em Vitória, nessa quarta-feira (1). A informação foi dada pelo titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, o delegado Marcelo Cavalcanti, à TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (2).
“Um dia triste, um dia em que um jovem de 20 anos saiu para se divertir e foi vitimado com um homicídio, um fato grave, bárbaro. As investigações estão evoluindo, a gente sabe que foi uma confusão generalizada, em que a vítima estava com um grupo de amigos e com os autores também”, declarou.
"A gente tem alguns nomes e solicita ajuda da população pelo 181 (Disque-denúncia) para solucionar esse crime o mais rápido possível"
Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Apesar de afirmar já ter o nome dos suspeitos, a Polícia Civil disse que não pode divulgar as identidades devido a uma legislação vigente desde 2020. Um artigo da Lei de Abuso de Autoridade, proíbe a “atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação” pelos policiais.

Morte no Sambão do Povo

O jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite dessa quarta-feira (1), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo, em Vitória. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha
Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a MUG estava pronta para entrar na avenida. Houve uma correria, foi ouvido um disparo e o jovem foi encontrado morto.
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota. 
"Além disso, agentes da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba. O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes", finalizou.

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