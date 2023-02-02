Morte no Sambão: 'Vamos atuar para prender o suspeito', diz Ramalho

Homicídio por arma de fogo ocorrido no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (2), o coronel não deu detalhes de quem teria praticado o assassinato, mas pediu que a população denuncie se tiver qualquer informação sobre o caso. Ele afirmou que "possivelmente" o suspeito tem alguma relação com o tráfico de drogas e foi ao local com uma arma de grosso calibre.

"Já temos informações e estamos atrás desde ontem (quarta) à noite. Essa violência não cabe neste tipo de evento. Vamos apurar para prender o indivíduo" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

De acordo com Ramalho, a confusão teria começado na parte superior de um camarote do Sambão. Indivíduos do Morro do Alagoano, em Vitória, teriam feito sinais. Do outro lado, estavam jovens de São Torquato, Vila Velha, que não teriam entendido os sinais e começaram uma discussão.

"Foi uma discussão acalorada que começou na parte de cima de um dos camarotes. Aquilo foi ganhando corpo e foi descendo... A briga continua generalizada, quando um indivíduo saca uma arma e efetua o disparo", detalhou o secretário, em entrevista na manhã desta quinta-feira (2).

O jovem morto era filho da vereadora e vice-presidente da Câmara de Vila Velha, Patrícia Crizanto (PSB). Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a MUG estava pronta para entrar na avenida. Foi ouvido um disparo e o jovem foi encontrado morto logo depois.

TV Gazeta, o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vitória, afirmou que Em entrevista à repórter Daniela Carla, da, o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vitória, afirmou que já tem nome de suspeitos , mas não divulgou tais identidades ou outros detalhes desses indivíduos.

"As investigações estão evoluindo. Temos alguns nomes e pedimos ajuda da população para que denunciem, a fim de que o crime seja solucionado o mais rápido possível. Equipes estão na rua, mas não podemos divulgar os nomes dos suspeitos", disse.

Segurança no Sambão do Povo

Perguntado sobre a segurança para os desfiles das escolas de samba, que acontece a partir do dia 10 deste mês, o secretário Alexandre Ramalho garantiu que o evento terá segurança reforçada com mais de 310 agentes de segurança. Ele também explicou que o apoio da Polícia Militar foi no entorno do Sambão do Povo.

Por ser um evento promovido pela Prefeitura de Vitória , o coronel explicou que a Guarda Municipal é a responsável pela segurança da avenida. "O policiamento trabalha em apoio ao município. O apoio foi dado no entorno do Sambão do Povo, nas imediações do evento com viaturas da PM", afirmou.