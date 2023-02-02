Políticos do ES prestam apoio à vereadora que teve filho morto no Sambão

Políticos e autoridades capixabas manifestaram apoio à vereadora Patricia Crizanto (PSB), de Vila Velha, que teve o filho assassinado no Sambão do Povo, na noite dessa quarta-feira (1). O jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça após uma confusão, durante um ensaio técnico das escolas de samba em Vitória.
O governador Renato Casagrande (PSB) declarou que o homicídio foi "cruel e brutal" e destacou ainda que a polícia capixaba alcançará o autor do disparo que vitimou o rapaz.
Vereadora da Capital, Karla Coser (PT) afirmou que esta quinta-feira (2) é um dia triste, após a confirmação de que a vítima morta no Sambão do Povo era filho da amiga. "Eu quero deixar meu abraço a ela e a toda família", declarou, por meio das redes sociais.
A ex-vice governadora e atual secretária de políticas para mulheres, Jacqueline Moraes (PSB), disse que recebeu com "imensa tristeza" a notícia sobre a morte do jovem. "Que Pedro siga na luz e descanse em paz. E que Deus conforte a família, os amigos e amigas."
Também pelas redes sociais, o deputado estadual e recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santos (Ales), Marcelo Santos (Podemos), tratou o homicídio como um fato "lamentável e inadmissível". "Nossa solidariedade à família neste momento tão difícil", manifestou.
O também deputado estadual Tyago Hoffman (PSB) contou ter recebido com muito pesar a notícia sobre o assassinato do filho de Patricia Crizanto e desejou conforto aos amigos e familiares.
Diretor-geral do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira (PSB), prestou solidariedade à família da vereadora e salientou que o autor do crime tem de ser responsabilizado.
A primeira eleição disputada por Patrícia Crizanto foi em 2016, quando conquistou um mandato de vereadora da cidade de Vila Velha pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), com 2.007 votos. Ela foi reeleita em 2020, disputando pelo partido Socialista Brasileiro (PSB), com 2.935 votos e eleita para a mesa diretora da Câmara Municipal como vice-presidente, cargo ocupado até 2022.
Morte do filho
O jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite dessa quarta-feira (1), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo, em Vitória.
Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a MUG estava pronta para entrar na avenida. Houve uma correria, foi ouvido um disparo e o jovem foi encontrado morto, logo depois.
À frente da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, o delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que as autoridades já possuem o nome de alguns suspeitos de envolvimento no assassinato. No entanto, em entrevista à TV Gazeta na manhã desta quinta-feira (2), ele disse não poder divulgar tais identidades. Até o momento, ninguém foi detido.
O que diz a Prefeitura de Vitória
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.
"Além disso, agentes da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba. O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes", finalizou o texto.