Políticos do ES prestam apoio à vereadora que teve filho morto no Sambão

Vereadora da Câmara de Vila Velha Patricia Crizanto (PSB) teve o filho assassinado no Sambão do Povo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O governador Renato Casagrande (PSB) declarou que o homicídio foi "cruel e brutal" e destacou ainda que a polícia capixaba alcançará o autor do disparo que vitimou o rapaz.

Cruel e brutal o atentado que tirou a vida de Pedro Henrique, de apenas 20 anos, por motivo banal. Minha solidariedade à amiga, vereadora de Vila Velha, Patrícia Crizanto, mãe que se despede do filho. Não existe dor maior. Deus esteja com você. Nossa polícia alcançará o autor. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 2, 2023

Vereadora da Capital, Karla Coser (PT) afirmou que esta quinta-feira (2) é um dia triste, após a confirmação de que a vítima morta no Sambão do Povo era filho da amiga. "Eu quero deixar meu abraço a ela e a toda família", declarou, por meio das redes sociais.

DIA TRISTE! Confirmado que o jovem que foi vitimado ontem no Sambão é Pedro Henrique, filho da minha amiga vereadora de VV Patricia Crizanto. Eu quero deixar meu abraço a ela e a toda família. ? @PatriciaCrizan2 — Karla Coser (@karlascoser) February 2, 2023

A ex-vice governadora e atual secretária de políticas para mulheres, Jacqueline Moraes (PSB), disse que recebeu com "imensa tristeza" a notícia sobre a morte do jovem. "Que Pedro siga na luz e descanse em paz. E que Deus conforte a família, os amigos e amigas."

Recebi com imensa tristeza a notícia da trágica morte do jovem Pedro Henrique, filho da minha amiga e vereadora Patrícia Crizanto (@PatriciaCrizan2). Que Pedro siga na luz e descanse em paz. E que Deus conforte a família, os amigos e amigas. — Jacqueline Moraes (@JacqueMoraes_es) February 2, 2023

Também pelas redes sociais, o deputado estadual e recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santos (Ales) , Marcelo Santos (Podemos), tratou o homicídio como um fato "lamentável e inadmissível". "Nossa solidariedade à família neste momento tão difícil", manifestou.

Lamentável e inadmissível continuarmos assistindo cenas como a que aconteceu na noite de ontem e tirou a vida do jovem Pedro Henrique, de apenas 20 anos, filho da vereadora de VV, Patrícia Crizanto. Nossa solidariedade à família neste momento tão difícil. @PatriciaCrizan2 — Marcelo Santos (@marcelodeputado) February 2, 2023

O também deputado estadual Tyago Hoffman (PSB) contou ter recebido com muito pesar a notícia sobre o assassinato do filho de Patricia Crizanto e desejou conforto aos amigos e familiares.

Dia triste! Recebemos com muito pesar a notícia do falecimento do jovem Pedro Henrique, filho da minha amiga e vereadora de Vila Velha @PatriciaCrizan2



Desejo que Deus, em sua infinita misericórdia conforte todos os amigos e familiares. — Tyago Hoffmann (@tyago_hoffmann) February 2, 2023

Diretor-geral do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) , Givaldo Vieira (PSB), prestou solidariedade à família da vereadora e salientou que o autor do crime tem de ser responsabilizado.

Minha solidariedade à vereadora de Vila Velha @PatriciaCrizan2 pela triste perda de seu filho Pedro, de apenas 20 anos, atingido por um tiro fatal na noite de ontem no Sambão do Povo, em Vitória. Que Deus conforte toda a família e que o autor desse crime seja responsabilizado! — Givaldo Vieira (@GivaldoVieira) February 2, 2023

A primeira eleição disputada por Patrícia Crizanto foi em 2016, quando conquistou um mandato de vereadora da cidade de Vila Velha pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), com 2.007 votos. Ela foi reeleita em 2020, disputando pelo partido Socialista Brasileiro (PSB), com 2.935 votos e eleita para a mesa diretora da Câmara Municipal como vice-presidente, cargo ocupado até 2022.

Morte do filho

O jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite dessa quarta-feira (1), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo , em Vitória

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a MUG estava pronta para entrar na avenida. Houve uma correria, foi ouvido um disparo e o jovem foi encontrado morto, logo depois.

À frente da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, o delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que as autoridades já possuem o nome de alguns suspeitos de envolvimento no assassinato. No entanto, em entrevista à TV Gazeta na manhã desta quinta-feira (2), ele disse não poder divulgar tais identidades. Até o momento, ninguém foi detido.

O que diz a Prefeitura de Vitória

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.