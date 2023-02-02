MUG, pagode e fanfarra agitam fim de semana de Vila Velha; veja programação

Os foliões de plantão já podem começar a entrar no clima de carnaval, com as atrações da Colônia de Férias do projeto Verão Vila Velha 2023 na Prainha.
Além dos shows que vão esquentar os foliões, quem for ao local vai se divertir com atrações infantis e atividades esportivas. "O espaço conta com recreação infantil, brincadeiras, pintura de rosto, jogos coletivos, atividades esportivas, gincanas, cinema com filmes infantis, circo, teatro, artesanato e área gastronômica. A criançada ainda se divertir em brinquedos, como tobogã inflável, parquinho e outros", informa a secretária de Cultura e Turismo, Carla Rezende.
A Colônia de Férias do Verão Vila Velha 2023, que encerra as suas atividades neste domingo (5), funciona das 16 às 23h, com entrada e atrações gratuitas.
PROGRAMAÇÃO PRÉ-CARNAVALESCA DO VERÃO DE VILA VELHA NA PRAINHA
- SEXTA (3)
- Tenda Circo - 16 às 17h30: Pintura de Rosto
- Tenda Circo - 18h30: Desafio X (mímica)
- Tenda Circo - 19h: brincadeiras musicais
- Tenda Cultural - 16h: Oficina de Capoeira
- Tenda Cultural - 20h: Mania D'Samba
- Tenda Cultural – 22h – Diego Lira e Orquestra Amor
- SÁBADO (4)
- Tenda Circo - 16 às 17h30: Pintura de Rosto
- Tenda Circo - 18h30: Desafio X (mímica)
- Tenda Circo - 19h: brincadeiras musicais
- Tenda Circo - 17h: Teatro: Arteiros Encantados, com a Boneca Leleca e o Palhaço Pafúncio
- Tenda Cultural - 19h: Show da MUG
- Tenda Cultural - 21h: Bloco Simpatia
- DOMINGO (5)
- Tenda Circo - 16h: Circo Chayanne - personagens infantis, perna de pau, palhaços, malabares e equilibristas
- Tenda Circo - 16 às 17h30: Pintura de Rosto
- Tenda Circo - 18h30: Desafio X (mímica)
- Tenda Circo - 19h: brincadeiras musicais
- Tenda Cultural - 17h30: Bloquinho Macakids - fanfarra com crianças fantasiadas
- Tenda Cultural - 19h: Ensaio do bloco Balança a Penha