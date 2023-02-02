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MUG, pagode e fanfarra agitam fim de semana de Vila Velha; veja programação

Folia - que acontece no Parque da Prainha, de sexta (3) a domingo (5) - tem programação gratuita e inclui shows de Mocidade Unida da Glória, Balança a Penha, Mania D’Samba, Diego Lira e Orquestra do Amor, entre atrações

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:35

A MUG é uma das convidadas do projeto Verão Vila Velha 2023 na Prainha
A MUG é uma das convidadas do projeto Verão Vila Velha 2023 na Prainha Crédito: Reprodução/Instagram @arcmug
Os foliões de plantão já podem começar a entrar no clima de carnaval, com as atrações da Colônia de Férias do projeto Verão Vila Velha 2023 na Prainha.
A partir desta sexta (3), às 20h, na Tenda Cultural do evento, se apresenta o grupo Mania D’Samba e, às 22h, Diego Lira e Orquestra do Amor. No sábado (4), a folia fica por conta do Show da MUG, às 19h, e do Bloco Simpatia, às 21h. No domingo (5), tem o bloco de fanfarra do Macakids, às 17h30, e o ensaio do bloco Balança a Penha, a partir das 19h.
Além dos shows que vão esquentar os foliões, quem for ao local vai se divertir com atrações infantis e atividades esportivas. "O espaço conta com recreação infantil, brincadeiras, pintura de rosto, jogos coletivos, atividades esportivas, gincanas, cinema com filmes infantis, circo, teatro, artesanato e área gastronômica. A criançada ainda se divertir em brinquedos, como tobogã inflável, parquinho e outros", informa a secretária de Cultura e Turismo, Carla Rezende.
A Colônia de Férias do Verão Vila Velha 2023, que encerra as suas atividades neste domingo (5), funciona das 16 às 23h, com entrada e atrações gratuitas.

PROGRAMAÇÃO PRÉ-CARNAVALESCA DO VERÃO DE VILA VELHA NA PRAINHA

  • SEXTA (3)
  • Tenda Circo - 16 às 17h30: Pintura de Rosto
  • Tenda Circo - 18h30: Desafio X (mímica)
  • Tenda Circo - 19h: brincadeiras musicais
  • Tenda Cultural - 16h: Oficina de Capoeira
  • Tenda Cultural - 20h: Mania D'Samba
  • Tenda Cultural – 22h – Diego Lira e Orquestra Amor

  • SÁBADO (4)
  • Tenda Circo - 16 às 17h30:  Pintura de Rosto
  • Tenda Circo - 18h30: Desafio X (mímica)
  • Tenda Circo - 19h: brincadeiras musicais
  • Tenda Circo - 17h: Teatro: Arteiros Encantados, com a Boneca Leleca e o Palhaço Pafúncio
  • Tenda Cultural - 19h: Show da MUG
  • Tenda Cultural - 21h: Bloco Simpatia

  • DOMINGO (5)
  • Tenda Circo - 16h: Circo Chayanne - personagens infantis, perna de pau, palhaços, malabares e equilibristas
  • Tenda Circo - 16 às 17h30: Pintura de Rosto
  • Tenda Circo - 18h30: Desafio X (mímica)
  • Tenda Circo - 19h: brincadeiras musicais
  • Tenda Cultural - 17h30: Bloquinho Macakids - fanfarra com crianças fantasiadas
  • Tenda Cultural - 19h:  Ensaio do bloco Balança a Penha

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