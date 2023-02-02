MUG, pagode e fanfarra agitam fim de semana de Vila Velha; veja programação

A MUG é uma das convidadas do projeto Verão Vila Velha 2023 na Prainha Crédito: Reprodução/Instagram @arcmug

Os foliões de plantão já podem começar a entrar no clima de carnaval, com as atrações da Colônia de Férias do projeto Verão Vila Velha 2023 na Prainha.

A partir desta sexta (3), às 20h, na Tenda Cultural do evento, se apresenta o grupo Mania D’Samba e, às 22h, Diego Lira e Orquestra do Amor. No sábado (4), a folia fica por conta do Show da MUG, às 19h, e do Bloco Simpatia, às 21h. No domingo (5), tem o bloco de fanfarra do Macakids, às 17h30, e o ensaio do bloco Balança a Penha, a partir das 19h.

Além dos shows que vão esquentar os foliões, quem for ao local vai se divertir com atrações infantis e atividades esportivas. "O espaço conta com recreação infantil, brincadeiras, pintura de rosto, jogos coletivos, atividades esportivas, gincanas, cinema com filmes infantis, circo, teatro, artesanato e área gastronômica. A criançada ainda se divertir em brinquedos, como tobogã inflável, parquinho e outros", informa a secretária de Cultura e Turismo, Carla Rezende.

A Colônia de Férias do Verão Vila Velha 2023, que encerra as suas atividades neste domingo (5), funciona das 16 às 23h, com entrada e atrações gratuitas.

PROGRAMAÇÃO PRÉ-CARNAVALESCA DO VERÃO DE VILA VELHA NA PRAINHA