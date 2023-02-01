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Em Vitória

Baile do Jambu promete agitar o fim de semana com carimbó e lambada

Evento que rola sábado (4) no Enseada CCVV terá apresentações de Totó de Babalong, Banda Malacacheta, Amanda Requião e DJ Jamboo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:32

Totô de Babalong é uma das atrações do
Totô de Babalong é uma das atrações do "Baile do Jambu" Crédito: Juan Andrick
Espécie de "esquenta" do "Baile Voador", que rola em Vitória entre os dias 17 e 19 de fevereiro, a festa "Baile do Jambu" acontece neste sábado (4), no Enseada CCVV.  Na pista, uma fusão entre carimbó, lambada, música baiana e arrasta-pé. 
O line-up de atrações contará com o baiano Totó de Babalong, com os rapazes da banda Malacacheta, trazendo sucessos da lambada e do calypso, com a cantora Amanda Requião, e seu forró baiano, além do DJ Jamboo, apresentando um setlist pautado pelos hits "Made in Pará".
"O Baile do Jambu tem como proposta ser uma imersão da cultura do Norte em terras capixabas. Além de um line-up incrível, o evento vai contar com drinks autorais feitos com cachaça e espuma de jambu, além da gastronomia do Norte", comenta Vincenzo Guizzardi, produtor cultural à frente da empreitada. 
Ingressos antecipados estão à venda na plataforma Sympla, custando a partir de R$ 30.

"BAILE DO JAMBU"

  • QUANDO: sábado (4), a partir das 18 horas, no Enseada CCVV. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, Enseada do Suá, Vitória
  • ATRAÇÕES: Totó de Babalong, Malacaxeta, Amanda Requião e Jamboo 
  • INGRESSOS: R$ 30 (lote promocional), R$ 40 (segundo lote) e R$ 50 (terceiro lote), à venda pela internet. Ingressos na portaria sujeitos à disponibilidade.

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