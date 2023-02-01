Baile do Jambu promete agitar o fim de semana com carimbó e lambada

Totô de Babalong é uma das atrações do "Baile do Jambu" Crédito: Juan Andrick

Espécie de "esquenta" do "Baile Voador", que rola em Vitória entre os dias 17 e 19 de fevereiro, a festa "Baile do Jambu" acontece neste sábado (4), no Enseada CCVV. Na pista, uma fusão entre carimbó, lambada, música baiana e arrasta-pé.

O line-up de atrações contará com o baiano Totó de Babalong, com os rapazes da banda Malacacheta, trazendo sucessos da lambada e do calypso, com a cantora Amanda Requião, e seu forró baiano, além do DJ Jamboo, apresentando um setlist pautado pelos hits "Made in Pará".

"O Baile do Jambu tem como proposta ser uma imersão da cultura do Norte em terras capixabas. Além de um line-up incrível, o evento vai contar com drinks autorais feitos com cachaça e espuma de jambu, além da gastronomia do Norte", comenta Vincenzo Guizzardi, produtor cultural à frente da empreitada.

Ingressos antecipados estão à venda na plataforma Sympla, custando a partir de R$ 30.

"BAILE DO JAMBU"