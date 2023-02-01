Piedade e Império de Fátima dão show em ensaio técnico no Sambão do Povo, veja fotos

O ensaio técnico da Piedade contagiou o Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

A noite de terça (31) trouxe a alegria e o samba no pé de Piedade (Grupo Especial) - maior campeã do Carnaval de Capixaba - e Império de Fátima (Grupo A), que arrasaram nos ensaios técnicos que estão rolando no Sambão do Povo, em Vitória.

Abaixo, confira a galeria caprichada de Rodrigo Gavini:

Ensaio Técnico Piedade

Ensaio Técnico Império de Fátima.

Os ensaios acontecem até quinta (2), sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Nesta quarta (1º), entram no sambódromo Imperatriz do Forte (Grupo A) e MUG (Grupo Especial).

"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.

Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO CARNAVAL DE VITÓRIA