Boa Vista e Chega Mais explodem de alegria ensaio técnico do Sambão do Povo, veja fotos

Thalita Zampirolli madrinha da bateria da Independente de Boa Vista no ensaio técnico no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

E teve alegria em dose extra na noite de segunda (30) no Sambão do Povo, em Vitória! As escolas Boa Vista (Grupo Especial) e Chega Mais (Grupo A) comandaram os ensaios técnicos com muito samba no pé.

Abaixo, você confere a animação na galeria caprichada de Rodrigo Gavini.

Ensaio Técnico Boa Vista

Ensaio Técnico Chega Mais

Thalita Zampirolli, Rainha de Bateria da Boa Vista, foi presença ilustre na passarela. Arrasando no samba no pé, a musa chegou a trocar de roupa durante a apresentação.

Foram dois figurinos: uma versão Charlie Chaplin e uma alusão ao Troféu Abacaxi, ambos feitos pelo estilista Daniel Braga. Confira em galeria de Fernando Madeira.

Thalita Zampirolli Rainha da bateria da Independente de Boa Vista

Os ensaios acontecem até quinta (2), sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.

"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.

E, nesta terça (31), entram no sambódromo Império de Fátima (Grupo A) e Piedade (Grupo Especial).

Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO CARNAVAL DE VITÓRIA