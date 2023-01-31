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Cultura

"Bom Sujeito" retorna aos palcos com fusão de samba e flamenco

Espetáculo de dança encenado por Ivna Messina terá apresentações com entrada franca em cinco municípios do estado: Guaçuí, Itapemirim, Serra, Domingos Martins e Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 15:05

Ivna Messina está à frente do espetáculo
Ivna Messina está à frente do espetáculo "Bom Sujeito" Crédito: Farley José
Às vésperas do Carnaval, e sete anos após estrear em Vitória, o espetáculo "Bom Sujeito" retorna aos palcos em um projeto de circulação por municípios do Espírito Santo.
Primeiro solo da bailarina Ivna Messina, dirigido por Fernando Marques, o espetáculo levará sua mistura de samba, flamenco e carnaval para Guaçuí, Itapemirim, Serra, Domingos Martins e Vitória no início de fevereiro, dias 2, 4, 5, 11 e 12, respectivamente, com entrada franca.
"Estou muito feliz de voltar com esse trabalho, sendo um referencial para mim por ser meu primeiro solo, e acho que ainda tem muito a ser apresentado. Volto com ele, sete anos depois, como uma bailarina e intérprete mais madura, com repertório ampliado. Acho que quem já assistiu vai ver outra energia cênica. Também estou achando muito legal apresentar perto do Carnaval, é algo que sempre quis e é a primeira vez que isso vai acontecer, já para ir entrando no clima", aponta Ivna.
"Bom Sujeito", que estreou em 2016, é uma realização do projeto "Isso não é flamenco", iniciado pela bailarina em 2012 com o intuito de dialogar com outros artistas e linguagens. Nesse espetáculo, com trilha sonora original dirigida por Letícia Malvares e Roberto Monteiro, Ivna pretende aproximar o flamenco do samba e do carnaval, manifestações artístico-culturais que são cartões-postais sonoros e corporais de seus respectivos países: Espanha e Brasil. "Pretendemos buscar os pontos em comum, corporais, sonoros, de intenção, literários, musicais, conceituais e afetivos, confundindo seus limites", destaca.

FORMAÇÃO

Além das apresentações, o projeto de circulação do espetáculo prevê duas oficinas: "Iniciação ao Flamenco", que será ministrada em Domingos Martins no dia 13 de fevereiro, e "Dramaturgia da Dança", nos dias 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 de março, em Vitória. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente por formulário a ser disponibilizado na internet a partir de fevereiro. Mais informações podem ser conseguidas pelas redes sociais
"Nessa circulação, a gente vai ter oficina de 'Iniciação ao Flamenco', em Domingos Martins, e a oficina de 'Dramaturgia da Dança', em Vitória, a partir da metodologia de criação de 'Bom Sujeito'. Esta última é uma oficina que já tive oportunidade de ministrar no Distrito Federal e em Sergipe, através do projeto Sesc Dramaturgias, e agora, pela primeira vez, vou ministrá-la aqui em Vitória", explica.

TEMPORADA DE CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO "BOM SUJEITO" COM ENTRADA FRANCA

  • 02 DE FEVEREIRO, QUINTA, 19H
  • VITÓRIA – PALÁCIO SÔNIA CABRAL

  • 04 DE FEVEREIRO, SÁBADO, 19H
  • GUAÇUÍ – TEATRO FERNANDO TORRES

  • 05 DE FEVEREIRO, DOMINGO, 19H
  • ITAPEMIRIM - QUINTAL DONA MÚSICA

  • 11 DE FEVEREIRO, SÁBADO, 19H
  • SERRA – CENTRO CULTURAL ELIZIÁRIO RANGEL

  • 12 DE FEVEREIRO, DOMINGO, 19H
  • DOMINGOS MARTINS – CENA ESCOLA DE DANÇA

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