Milton lamenta morte de Wayne Shorter: 'Mudou minha vida e carreira pra sempre'

Nas redes sociais, Milton Nascimento lamenta morte de Wayne Shorter Crédito: Instagram/@miltonbitucanascimento

Milton Nascimento usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo Wayne Shorter, saxofonista e compositor americano que faleceu nesta quinta-feira, 2, aos 89 anos.

"Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Dia de me despedir de parte de tudo o que eu sou", começou Bituca em seu texto. "Wayne Shorter foi - e sempre será - mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos."

Wayne Shorter estava internado em um hospital de Los Angeles. Ativo por mais de seis décadas, ele esteve em grupos como Art Blakey's Jazz Messengers, o segundo grande quinteto de Miles Davis e o transformador Weather Report. Cada um deles explorando o jazz por eras e diferentes caminhos.

A parceria com Milton começou em 1975. "Ele me convidou para gravar o Native Dancer, e mudou a minha vida e carreira pra sempre", escreveu o cantor e compositor em sua publicação.