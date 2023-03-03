Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Milton lamenta morte de Wayne Shorter: 'Mudou minha vida e carreira pra sempre'
Luto na música

Milton lamenta morte de Wayne Shorter: 'Mudou minha vida e carreira pra sempre'

Os dois artistas eram amigos e trabalharam juntos na década de 1970
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2023 às 09:19

Nas redes sociais, Milton Nascimento lamenta morte de Wayne Shorter
Nas redes sociais, Milton Nascimento lamenta morte de Wayne Shorter Crédito: Instagram/@miltonbitucanascimento
Milton Nascimento usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo Wayne Shorter, saxofonista e compositor americano que faleceu nesta quinta-feira, 2, aos 89 anos.
"Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Dia de me despedir de parte de tudo o que eu sou", começou Bituca em seu texto. "Wayne Shorter foi - e sempre será - mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos."
Wayne Shorter estava internado em um hospital de Los Angeles. Ativo por mais de seis décadas, ele esteve em grupos como Art Blakey's Jazz Messengers, o segundo grande quinteto de Miles Davis e o transformador Weather Report. Cada um deles explorando o jazz por eras e diferentes caminhos.
A parceria com Milton começou em 1975. "Ele me convidou para gravar o Native Dancer, e mudou a minha vida e carreira pra sempre", escreveu o cantor e compositor em sua publicação.
"No ano passado, quando me apresentei em Los Angeles, ele não conseguiu ir me assistir, pois havia sofrido um acidente doméstico na noite anterior, mas dei um jeito de ir até a sua casa, e tivemos uma tarde linda, digna dos nossos tantos anos de irmandade e história. Meus sentimentos à sua esposa, Carolina, que tanto batalhou pela saúde do meu eterno irmão nos últimos anos. Ao meu amado amigo, o meu maior e eterno amor", finalizou.

Veja Também

Fred vence prova e é o novo líder do 'BBB 23'

Travis Scott é acusado de agressão em balada de NY

BBB 23: confessionário volta ao ES com Big Fone e jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados