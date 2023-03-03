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Em Paris

Isis Valverde e Marcus Buaiz são flagrados aos beijos, diz colunista

A atriz e o empresário foram vistos em clima de romance em um restaurante de Paris. Isis estava no local acompanhado de duas pessoas de sua equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2023 às 19:22

Isis Valverde e Marcus Buaiz
Isis Valverde e Marcus Buaiz: jantar em Paris Crédito: Reprodução @isisvalverde @marcusbuaiz
A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, teriam sido flagrados aos beijos em um restaurante de Paris, na França. As informações são colunista Leo Dias, do Metrópoles. 
Uma fonte do colunista flagrou o casal aos beijos no restaurante do Hotel Costes. De acordo com o jornalista, Isis já estava no local acompanhada por sua empresária e um maquiador quando Marcus chegou sozinho e sentou-se à mesa, cumprimentando a atriz com um beijo, sem tentar esconder a relação. Em clima de romance, os dois teriam almoçado juntos e trocado outros beijos e abraços. 
Isis está na cidade para acompanhar a Semana de Moda, que começou no dia 28 de fevereiro. E o empresário fez publicações nas redes sociais mostrando passeios por pontos turísticos da cidade. 
A atriz estava solteira desde o fim de seu casamento com André Resende, no ano passado. Já Marcus Buaiz se separou de Wanessa em maio de 2022, após 17 anos de  casamento. 

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