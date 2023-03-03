Isis Valverde e Marcus Buaiz são flagrados aos beijos, diz colunista

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, teriam sido flagrados aos beijos em um restaurante de Paris, na França. As informações são colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Uma fonte do colunista flagrou o casal aos beijos no restaurante do Hotel Costes. De acordo com o jornalista, Isis já estava no local acompanhada por sua empresária e um maquiador quando Marcus chegou sozinho e sentou-se à mesa, cumprimentando a atriz com um beijo, sem tentar esconder a relação. Em clima de romance, os dois teriam almoçado juntos e trocado outros beijos e abraços.