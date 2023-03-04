Pedro Sampaio está namorando modelo, diz colunista

Após rumores de que estaria namorando a cantora Pabllo Vittar, tudo indica que o DJ Pedro Sampaio estaria vivendo um novo romance com Henrique Meinke. As informações foram publicadas na coluna 'Retratos da Vida', no jornal Extra.

Henrique é modelo e atleta de vôlei. Ele e Sampaio estão juntos há pelo menos sete meses e, de acordo com o colunista, já assumiram o relacionamento para os mais íntimos e suas famílias. Pabllo Vittar é uma das maiores incentivadoras e amigas do casal, que não se desgruda. Mas tudo de forma bastante discreta.