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Novo casal

Pedro Sampaio está namorando modelo, diz colunista

Pedro Sampaio e Henrique Meinke estão juntos há pelo menos sete meses e já assumiram o relacionamento para os mais íntimos e suas famílias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2023 às 09:19

Pedro Sampaio e Henrique Meinke
Pedro Sampaio e Henrique Meinke: namoro há pelo menos sete meses Crédito: Reprodução @pedrosampaio @henriqueameinke
Após rumores de que estaria namorando a cantora Pabllo Vittar, tudo indica que o DJ Pedro Sampaio estaria vivendo um novo romance com Henrique Meinke. As informações foram publicadas na coluna 'Retratos da Vida', no jornal Extra. 
Henrique é modelo e atleta de vôlei. Ele e Sampaio estão juntos há pelo menos sete meses e, de acordo com o colunista, já assumiram o relacionamento para os mais íntimos e suas famílias. Pabllo Vittar é uma das maiores incentivadoras e amigas do casal, que não se desgruda. Mas tudo de forma bastante discreta.
Em janeiro, o casal aproveitou alguns dias em Fernando de Noronha, esteve junto no Baile da Vogue e curtiu a maratona de carnaval.

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