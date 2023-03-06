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Na berlinda

Sarah, Domitila e Key disputam o oitavo Paredão do 'BBB 23'

Sarah, Domitila e Key disputam o oitavo Paredão do 'BBB 23'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2023 às 08:21

Sarah, Domitila e Key disputam o oitavo Paredão do BBB 23
Sarah, Domitila e Key disputam o oitavo Paredão do BBB 23 Crédito: Globo/Rede BBB
O oitavo Paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado, ao vivo, na noite deste domingo, 5. Sarah Aline, Domitila e Key Alves estão na berlinda. A noite começou com o anúncio da decisão do Anjo, MC Guimê. Ele optou por imunizar a atriz Bruna Griphao. "Fiquei muito dividido entre duas pessoas que eu gosto muito. Mas aqui é um jogo que a gente tem que fazer escolhas difíceis", disse o artista.
Em seguida, o líder da semana, Fred Bruno, indicou Sarah para o Paredão. Na justificativa, o jornalista afirmou: "Movimentação de jogo. É uma pessoa nova que vai para o Paredão e acho que isso vai movimentar muito mais os votos entre as pessoas que estão aqui".
Em seguida, por sorteio, a casa foi dividida entre dois grupos. O primeiro, amarelo, formado por Sarah, Marvvila, Amanda, Larissa, Gabriel Santana, Cara de Sapato e Cezar; e o segundo, azul, formado por Domitila, Ricardo, Key Alves (já emparedada pelo Big Fone), Aline, Bruna e MC Guimê.
No grupo amarelo, houve empate entre Marvvila e Larissa - o Líder, então, optou pela ida da pagodeira para a disputa. No grupo azul, Domitila acabou sendo a mais votada. Por ter se livrado do Paredão após atender ao Big Fone, Cezar ganhou o poder de indicar alguém e escolheu MC Guimê.
Coube, portanto, a MC Guimê, Marvvila, Domitila e Key Alves disputarem a Prova Bate-Volta. Os cantores levaram a melhor e acabaram se livrando da berlinda.
Agora, o público precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23: Sarah, Domitila ou Key Alves. A decisão será anunciada na edição desta terça-feira, 7.

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