Léo Dias divulga primeira foto do casal Marcus Buaiz e Isis Valverde

A primeira foto do mais novo casal de famosos Marcus Buaiz e Isis Valverde foi divulgada neste domingo (5) pelo colunista Léo Dias. O casal estava em Paris e foi fotografado abraçado em um wine bar muito frequentado por celebridades. No local eles degustaram um champanhe Dom Perignon 2012.

O Divvino Paris, wine bar onde foram fotografados, é da sommeliere capixaba Marina Giuberti. Nas últimas postagens do local, a capixaba aparece ao lado de Marcus Buaiz e, em outra, ensina Isis a sabrar um champanhe.

A notícia de que os dois estariam juntos foi divulgada na última sexta-feira (3) após terem sido flagrados aos beijos também em Paris no restaurante do Hotel Costes.

De acordo com o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, Isis já estava no local acompanhada por sua empresária e um maquiador quando Marcus chegou sozinho e sentou-se à mesa, cumprimentando a atriz com um beijo, sem tentar esconder a relação. Em clima de romance, os dois teriam almoçado juntos e trocado outros beijos e abraços.