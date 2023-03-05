Léo Dias divulga primeira foto do casal Marcus Buaiz e Isis Valverde

A primeira foto do mais novo casal de famosos Marcus Buaiz e Isis Valverde foi divulgada neste domingo (5) pelo colunista Léo Dias. O casal estava em Paris e foi fotografado abraçado em um wine bar muito frequentado por celebridades. No local eles degustaram um champanhe Dom Perignon 2012.
O Divvino Paris, wine bar onde foram fotografados, é da sommeliere capixaba Marina Giuberti. Nas últimas postagens do local, a capixaba aparece ao lado de Marcus Buaiz e, em outra, ensina Isis a sabrar um champanhe.
A notícia de que os dois estariam juntos foi divulgada na última sexta-feira (3) após terem sido flagrados aos beijos também em Paris no restaurante do Hotel Costes.
De acordo com o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, Isis já estava no local acompanhada por sua empresária e um maquiador quando Marcus chegou sozinho e sentou-se à mesa, cumprimentando a atriz com um beijo, sem tentar esconder a relação. Em clima de romance, os dois teriam almoçado juntos e trocado outros beijos e abraços.
Isis está na cidade para acompanhar a Semana de Moda, que começou no dia 28 de fevereiro. E o empresário fez publicações nas redes sociais mostrando passeios por pontos turísticos da cidade.
A atriz estava solteira desde o fim de seu casamento com André Resende, no ano passado. Já Marcus Buaiz se separou de Wanessa em maio de 2022, após 17 anos de casamento.