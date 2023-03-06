Esposa de Daniel Alves decide se separar do jogador, diz colunista

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz decide se separar, diz jornalista Crédito: Instagram/@danialves

Segundo o jornalista Leo Dias, Joana Sanz decidiu se separar de Daniel Alves. O jogador está preso preventivamente em Barcelona, desde janeiro deste ano, devido a uma acusação de estupro feita por uma jovem de 23 anos espanhola, no final do ano passado.

De acordo com a apuração da coluna, publicada no último domingo (5), Joana teria apoiado Daniel no início do processo, mas já não estaria mais aguentando a situação. A modelo estaria decidida e o advogado dela deve entrar com o pedido do divórcio em breve, diz a publicação.

Ainda segundo Leo Dias, Joana vem sofrendo ataques na internet desde que demonstrou apoio ao jogador, assim que a acusação se tornou pública.