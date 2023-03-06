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Esposa de Daniel Alves decide se separar do jogador, diz colunista

Segundo a coluna LeoDias, o advogado da modelo Joana Sanz entrará com o pedido em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Março de 2023 às 12:14

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz decide se separar, diz jornalista
Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz decide se separar, diz jornalista Crédito: Instagram/@danialves
Segundo o jornalista Leo Dias, Joana Sanz decidiu se separar de Daniel Alves. O jogador está preso preventivamente em Barcelona, desde janeiro deste ano, devido a uma acusação de estupro feita por uma jovem de 23 anos espanhola, no final do ano passado.
De acordo com a apuração da coluna, publicada no último domingo (5), Joana teria apoiado Daniel no início do processo, mas já não estaria mais aguentando a situação. A modelo estaria decidida e o advogado dela deve entrar com o pedido do divórcio em breve, diz a publicação.
Ainda segundo Leo Dias, Joana vem sofrendo ataques na internet desde que demonstrou apoio ao jogador, assim que a acusação se tornou pública. 
Na última quinta (2), a modelo espanhola publicou nos stories um trecho do livro "A Gentle Reminder". Joana não deixou claro se a postagem tinha relação com o casamento, mas o trecho postado repercutiu na internet. "Você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso", diz parte do livro.

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