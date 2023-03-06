Motociclista atropelada por Lima Duarte diz que não está recebendo assistência

O ator Lima Duarte Crédito: Instagram @limaduarte

Na última quarta-feira (1º), Lima Duarte se envolveu em um acidente e atropelou uma motociclista, que acabou com cinco ossos da bacia quebrados. Dois dias depois, na sexta (3), em nota encaminhada ao portal Splash, do UOL, o ator disse que prestou os devidos socorros. Porém, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do EM OFF, a vítima afirmou que Duarte tentou sair do local após o acidente e que não procurou saber mais dela.

“Ele queria ir embora, os policiais não deixaram porque falaram que eu estava no BO, que ele teria que ir até a delegacia. Ele foi e deixou um recado com os policiais pro meu filho, que foi até a delegacia porque eu fui hospitalizada. Ele falou pros policiais que ia pagar os danos da moto, pra não ficar preocupado. Mas ele não quis saber se tinha hospital, se eu tinha um convênio, se eu precisava de alguma assistência, se meus filhos iam ter algum apoio. Afinal de contas, eu sou o chefe da casa”, disse a vítima à coluna, identificada como Simone Regina de Abreu Nunes.

Internada à espera de cirurgia, Simone disse à jornalista que o ator não procurou saber mais dela e que espera receber ajuda do ator. “O Lima Duarte nem se preocupou em saber em qual hospital eu estava, não se importou em nenhum momento se eu precisar de alguma ajuda ou não”, afirmou.

Por ser arrimo da família, Simone pede ajuda uma vez que trabalha como autônoma com a moto. O medo dela é que fique muito tempo de cama e não consiga sustentar sua família.

A vítima relatou à coluna que estava na faixa da direita da Avenida Antártica, em São Paulo, antes de passar uma ponte, quando um carro a ultrapassou em alta velocidade e a levou junto. Ela conta que o guidão da moto prendeu no retrovisor do carro do ator e ela foi jogada ao chão. Como resultado, ela teve cinco ossos da bacia, pelo menos, quebrados.

Ainda de acordo com a matéria publicada na coluna, Simone disse que o ator teria tentado colocar a culpa nela. “Só que, assim, eu falei: ‘Nossa, moço, por que que você fez isso?’. Eu tava com muita dor. E ele falou assim: ‘Você que pôs a moto na minha frente’. Ele quis jogar a culpa do atropelamento em mim, como se eu tivesse jogado a moto na frente do carro dele”, disse a vítima.

VERSÃO DE LIMA DUARTE

Em nota divulgada na última sexta-feira (3), Lima Duarte disse que a prioridade durante o acidente era de que a vítima recebesse toda a assistência necessária. O ator ainda lamentou o ocorrido. Leia abaixo a nota na íntegra.